Florida habilitó una nueva vía para que los graduados de secundaria puedan obtener una licencia profesional en el sector de seguros. La reforma contempla requisitos que los estudiantes pueden cumplir antes de terminar high school. ¿Qué tipo de licencia incluye, quiénes pueden solicitarla y qué condiciones deben reunir? Te lo explicamos a continuación.

Florida abrió una ruta para que graduados de high school soliciten una licencia de seguros sin el examen habitual (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA RUTA PARA ACCEDER A UNA LICENCIA EN EL SECTOR DE SEGUROS?

La nueva vía es para obtener una licencia de seguros de Florida sin rendir el examen estatal tradicional, siempre y cuando el solicitante cumpla determinados requisitos académicos cursados desde la secundaria. La norma entró en vigor el 1 de julio de 2026 y busca conectar la educación financiera escolar con una salida laboral regulada.

¿Qué licencia abarca?

La ley CS/HB 1343 crea una alternativa para acceder a una licencia de agente de seguros 2-20 —la licencia general de líneas de seguros (general lines agent)—, normalmente requerida para vender, solicitar o negociar pólizas de propiedad, accidentes, salud, vida y otros ramos autorizados en el estado.

La novedad no elimina los requisitos para todo el mundo: ofrece una ruta específica para recientes egresados de high school de Florida que acrediten formación previa en seguros y finanzas personales.

Requisito desde secundaria

Para usar esta vía, el egresado debe cumplir estas dos condiciones académicas:

Presentar un diploma de secundaria de Florida obtenido dentro de los cuatro años anteriores a la solicitud de licencia.

Demostrar en su historial académico que completó un curso de media unidad de crédito sobre seguros y finanzas personales durante la secundaria.

En otras palabras, no basta con haberse graduado: el curso debe figurar oficialmente en el expediente escolar y la solicitud debe presentarse dentro de la ventana de cuatro años.

¿Cómo funciona?

Quien reúna esos requisitos puede solicitar la licencia mediante esta ruta educativa, en lugar de depender exclusivamente del itinerario habitual basado en cursos de prelicencia y examen estatal.

El Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) recibe las solicitudes de licencia y valida el cumplimiento de esta norma escolar. Cabe precisar que el aspirante debe verificar los demás pasos administrativos que exija el DFS de Florida, como solicitud, pago de tarifas, toma de huellas dactilares y revisión de antecedentes.

¿Qué deben hacer los estudiantes que aún cursan secundaria en Florida?

Si un estudiante de secundaria quiere aprovechar esta alternativa, debe confirmar con su escuela o consejero que el curso de seguros y finanzas personales equivale a media unidad de crédito y quedará registrado en su transcript. Asimismo, debe conservar el diploma y pedir una copia oficial del historial académico al graduarse.

No deben olvidar que la solicitud tiene un límite temporal: debe hacerse antes de que transcurran cuatro años desde la obtención del diploma.

IMPORTANTE: esta regla no debe confundirse con la opción de graduación técnica CTE, ya que Florida también tiene una vía de diploma de secundaria basada en educación profesional y técnica, pero eso es una alternativa para graduarse, no necesariamente un sustituto de los requisitos específicos de la licencia de seguros.

Dictarán cursos de seguros y finanzas personales en secundaria de Florida

La nueva legislación ordena al Departamento de Educación (FLDOE) el dictado de un curso de seguros y finanzas personales en consulta con el DFS. Se trata de una asignatura técnica de media unidad de crédito que estará disponible en todos los distritos escolares del estado a partir del ciclo lectivo 2027-2028, precisa La Nación.