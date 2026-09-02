El 1 de octubre de 2026 marcará un cambio importante en las condiciones de libertad previa al juicio en Florida. Desde esa fecha, una persona acusada de determinados delitos violentos que incumpla deliberadamente una condición impuesta por un juez podría enfrentar un nuevo cargo penal. La disposición forma parte de la Victim Safety in Pretrial Release Act, firmada por el gobernador Ron DeSantis, y busca reforzar la protección de las víctimas mientras avanza el proceso judicial. El alcance de esta medida también puede ser de interés para familias hispanas de Miami-Dade, Broward, Orange, Hillsborough y otros condados, especialmente cuando deben interpretar una resolución judicial emitida en inglés.

La nueva norma, identificada como CS/CS/HB 397, se enfoca en acusados que esperan juicio fuera de la cárcel luego de haber sido arrestados por determinados crímenes violentos. Si el tribunal les impuso una prohibición de acercamiento o comunicación y la persona la incumple voluntariamente, el hecho puede convertirse en un caso penal separado del proceso original.

La ley no se aplica de forma automática a toda persona que tenga una orden de no contacto en Florida. Para que entre en juego, deben cumplirse varias condiciones: que exista un arresto inicial por uno de los delitos detallados en la legislación, que el acusado haya recibido libertad previa al juicio y que el juez haya establecido una restricción de comunicación como parte de esa liberación.

¿QUÉ CAMBIA CON LA HB 397?

La HB 397 crea una sanción específica para algunas personas que se encuentran bajo libertad previa al juicio, conocida en inglés como pretrial release. El objetivo es castigar de forma independiente la desobediencia voluntaria de una orden que prohíbe contactar a una víctima u otra persona protegida.

En la práctica, esto significa que una llamada, un mensaje de texto, una visita, un contacto por redes sociales o un intento de comunicarse a través de un familiar puede traer consecuencias si contradice lo ordenado por el juez. Todo depende del contenido exacto de la resolución judicial y de las restricciones incluidas en cada expediente.

Para quienes viven en Florida, particularmente en hogares donde se habla español y se mezclan términos legales en ambos idiomas, la recomendación es no confiarse en interpretaciones informales. Si el documento indica que no puede haber comunicación, lo más seguro es respetar la medida al pie de la letra y pedir una aclaración legal antes de actuar.

¿A QUIÉNES ALCANZA LA LEY?

La norma cubre a personas arrestadas por delitos violentos o conductas que incluyen amenazas, fuerza física o riesgo directo para otra persona. Luego de ese arresto, el tribunal debe haber impuesto una orden de no contacto como requisito para permitir la libertad mientras se desarrolla el caso.

Delitos contemplados por la HB 397:

Delito incluido en la ley Denominación frecuente en inglés Asesinato Murder Homicidio involuntario Manslaughter Agresión Assault Agresión agravada Aggravated assault Agresión física Battery Agresión física agravada Aggravated battery Acecho Stalking Acecho agravado Aggravated stalking Secuestro Kidnapping Privación ilegal de libertad False imprisonment Agresión sexual Sexual battery Ciertos delitos lascivos o libidinosos contra menores de 16 años Lewd or lascivious offenses Robo Robbery Amenazas escritas o electrónicas de matar o causar lesiones corporales Written or electronic threats Otro delito grave con uso o amenaza de fuerza física o violencia contra una persona Other qualifying violent felony

El listado abarca desde asesinato y homicidio involuntario hasta acecho, secuestro, agresión sexual, robo y amenazas realizadas por medios escritos o electrónicos. También incluye otros delitos graves cuando implican uso de fuerza, violencia o intimidación contra una persona.

Estas personas deberán ser más obedientes a las normas de restricciones existentes (Foto: Magnific)

¿QUÉ PASA SI SE INCUMPLE LA ORDEN?

La HB 397 establece una escala de sanciones de acuerdo con el número de veces que se cometa una violación deliberada de una restricción de no contacto cubierta por la norma.

Situación Clasificación bajo la HB 397 Primera violación deliberada de una orden de no contacto cubierta por la ley Delito menor de primer grado Segunda violación deliberada o cualquier violación posterior Delito grave de tercer grado

El primer incumplimiento intencional se considera un delito menor de primer grado (first-degree misdemeanor). Si se produce una segunda infracción, o cualquier otra después de esa, la conducta puede ser procesada como un delito grave de tercer grado (third-degree felony).

Eso no quiere decir que toda persona acusada termine automáticamente en prisión. Cada expediente deberá pasar por el procedimiento judicial correspondiente, con una revisión de los hechos, las pruebas disponibles y las decisiones que adopten la fiscalía y el juez. Aun así, la norma crea un riesgo penal adicional para quien no respete una prohibición judicial.

Es importante no asumir que el consentimiento de la víctima elimina la restricción. Aunque ambas partes quieran hablar, enviarse mensajes o verse en persona, una orden sigue vigente hasta que el tribunal la modifique o la deje sin efecto. Ignorarla puede complicar el caso original y abrir la puerta a nuevas acusaciones.

LA POLICÍA PODRÁ ARRESTAR SIN ORDEN

La HB 397 permite que un agente de law enforcement arreste a una persona sin una orden judicial cuando tenga causa probable para creer que se cometió una violación deliberada de una prohibición de contacto contemplada por la legislación.

Dicho de otro modo, un oficial no necesariamente tendrá que esperar una orden de arresto firmada por un juez si encuentra elementos suficientes para considerar que hubo una infracción. Esto puede ocurrir tras una denuncia presentada ante la policía local, una oficina del sheriff o una agencia de seguridad pública del condado.

La disposición también protege a los agentes frente a determinadas demandas civiles cuando realizan un arresto con causa probable por una presunta violación de esta nueva norma.

EL JUEZ REVISARÁ EL CASO

Una persona detenida por una presunta infracción cubierta por la HB 397 deberá permanecer bajo custodia hasta su primera comparecencia judicial. Durante esa audiencia, el magistrado revisará la situación y decidirá si corresponde mantenerla detenida antes del juicio o permitir nuevamente su salida bajo condiciones apropiadas.

La seguridad de la víctima y de la comunidad será uno de los factores centrales durante esa evaluación. Además de los criterios ya previstos en la legislación estatal, el tribunal tendrá que valorar los siguientes elementos:

La naturaleza y gravedad del delito que originó las condiciones de libertad.

El historial de cumplimiento de mandatos judiciales por parte del acusado.

Cualquier señal de una posible intención de intimidar, acosar o causar daño a otra persona.

La evaluación no se limitará a comprobar si existió una llamada, un mensaje o un encuentro. El juez también podrá considerar el contexto, el comportamiento previo del acusado y el nivel de riesgo para la persona protegida.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La HB 397 comenzará a regir el 1 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, una persona en libertad previa al juicio por alguno de los delitos contemplados podría enfrentar una acusación adicional si viola deliberadamente la orden de no contacto impuesta en su proceso.

Para los residentes de Florida que tengan un caso penal abierto, un familiar involucrado en un proceso judicial o una orden de protección activa, la principal advertencia es sencilla: no hay que interpretar las restricciones por cuenta propia. Es preferible guardar una copia de la resolución, verificar qué formas de comunicación están prohibidas y consultar con un abogado si surgen dudas.