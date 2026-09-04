Desde el 1 de octubre de 2026, Florida aplicará nuevas disposiciones contra la crueldad animal tras la entrada en vigor de la ley HB 559, promulgada por el gobernador Ron DeSantis. La medida eleva las consecuencias para adultos que hagan participar a menores en agresiones contra animales, peleas ilegales o conductas sexuales prohibidas que involucren animales. A la vez, obliga a los tribunales juveniles a ordenar evaluaciones psicológicas en determinados casos, amplía los datos públicos sobre algunas condenas y da a ciudades y condados margen para imponer sanciones civiles más elevadas. El cambio puede ser especialmente relevante para hogares de comunidades hispanas en Florida, donde perros, gatos y otras mascotas suelen formar parte de la dinámica familiar diaria.

La legislación no solo castiga a quien lastima a un animal. También busca impedir que los menores sean usados, alentados o expuestos a comportamientos que pueden normalizar la violencia. Con esta medida, Florida refuerza la responsabilidad de los adultos y entrega a los tribunales juveniles herramientas para intervenir cuando sea necesario.

¿QUÉ ES LA LEY HB 559 DE FLORIDA?

La CS/HB 559 es una ley estatal sobre bienestar animal que modifica varias secciones de los Estatutos de Florida, incluidas las normas relacionadas con crueldad animal, peleas de animales, actividades sexuales con animales, multas locales y clasificación de delitos.

En términos generales, la iniciativa introduce cambios penales, judiciales y administrativos que comenzarán a aplicarse en distintas fechas.

Cambio Qué establece la HB 559 Nuevos delitos Sanciona a adultos que involucren a menores en determinados actos de crueldad animal Menores involucrados Ordena evaluaciones psicológicas y, cuando corresponda, consejería o tratamiento Información pública Amplía los datos disponibles sobre personas condenadas por ciertos delitos Peleas de animales Refuerza las sanciones cuando niños o adolescentes participan o presencian estas actividades Sanciones locales Aumenta las multas civiles máximas que pueden fijar condados y municipios

La HB 559 modifica, entre otras disposiciones, las secciones 828.12, 828.122, 828.126, 828.27 y 921.0022 de los Estatutos de Florida. También ajusta la tabla estatal que clasifica la gravedad de algunos delitos.

Esta nueva ley crea mayores protecciones para las mascotas en Florida (Foto: Freepik)

NUEVOS DELITOS POR INVOLUCRAR A MENORES

Uno de los cambios más relevantes está dirigido a adultos que induzcan a un menor a cometer crueldad animal agravada o realicen esa conducta delante de él.

Desde octubre, una persona de 18 años o más podrá enfrentar un delito grave de tercer grado si causa, induce o anima a un niño o adolescente a cometer un acto de crueldad animal agravada. La misma consecuencia se aplicará cuando una persona adulta cometa ese delito en presencia de un menor.

La norma define la crueldad animal agravada como una conducta intencional que provoca la muerte cruel de un animal o causa dolor o sufrimiento innecesario de manera excesiva o repetida.

Conducta Consecuencia bajo la HB 559 Un adulto induce a un menor a cometer crueldad animal agravada Delito grave de tercer grado Un adulto anima a un menor a participar en esa conducta Delito grave de tercer grado Un adulto comete crueldad animal agravada frente a un menor Delito grave de tercer grado

La disposición se incorpora a la sección 828.12 de los Estatutos de Florida. El punto central es que un adulto puede ser acusado no solo por involucrar directamente a un menor, sino también por cometer el acto mientras el niño o adolescente está presente.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES

La ley establece un procedimiento específico cuando un menor cometa un acto de crueldad animal.

En esos casos, el tribunal juvenil deberá ordenar una evaluación psicológica. Si el resultado recomienda consejería o tratamiento, el juez podrá exigir que el menor lo reciba durante el tiempo que considere necesario.

El padre, madre o tutor deberá asumir el costo de la evaluación, la consejería o el tratamiento. Si el menor se encuentra bajo custodia del Estado, el gasto corresponderá a las autoridades estatales.

Sin embargo, existe una excepción. El tribunal puede eliminar o reducir el pago si concluye que la familia enfrenta indigencia y una dificultad económica significativa.

La norma también permite que un juez declare en desacato a un padre o tutor que se niegue deliberadamente a cumplir con el tratamiento recomendado. La intención es que el sistema juvenil no se limite a una sanción, sino que evalúe si el joven necesita atención especializada.

CAMBIOS EN PELEAS DE ANIMALES

La protección de menores también aparece en las disposiciones sobre peleas o cebado de animales.

A partir del 1 de octubre, una persona de 18 años o más cometerá un delito grave de tercer grado si hace que un menor participe en estas actividades ilegales o las realiza delante de él.

Las conductas cubiertas incluyen las siguientes:

Criar o entrenar animales para peleas o cebado.

Transportar, vender o poseer animales destinados a esos fines.

Organizar, promover, administrar o facilitar este tipo de eventos.

Cobrar entradas para presenciar peleas ilegales.

Apostar dinero u otros bienes de valor.

Asistir a una pelea o actividad de cebado de animales.

La HB 559 también modifica la clasificación de gravedad aplicable a ciertos delitos vinculados con esas prácticas. El objetivo es reforzar las consecuencias contra quienes promuevan, organicen o faciliten eventos prohibidos, especialmente cuando haya menores involucrados.

ACTIVIDADES SEXUALES ILEGALES CON ANIMALES

La norma crea otra figura penal para los casos en que un adulto involucre a un menor en actividades sexuales prohibidas con animales.

Desde octubre, una persona de 18 años o más podrá ser acusada de un delito grave de tercer grado si causa o induce a un menor a realizar una actividad sexual ilegal con un animal. La sanción también puede aplicarse si el adulto comete esa conducta frente a un niño o adolescente.

Florida ya prohíbe el contacto sexual con animales y otras acciones relacionadas, como facilitar, promover, organizar, grabar o distribuir material que muestre esos actos. La HB 559 añade una protección específica para menores que sean involucrados o expuestos a estas situaciones.

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL FDLE

La ley también modifica la información que el Florida Department of Law Enforcement, conocido como FDLE, deberá publicar sobre personas condenadas por determinados delitos de crueldad animal.

Esta parte de la norma comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, el FDLE deberá mantener en su sitio web una herramienta de consulta con información sobre personas que hayan sido condenadas o hayan presentado una declaración de culpabilidad o nolo contendere en casos cubiertos por la ley.

Entre los datos que podrán aparecer se encuentran:

Nombre y alias.

Fecha de nacimiento.

Raza.

Condado donde ocurrió la condena.

Cargos y número de caso.

Resultado del proceso judicial.

Marcas identificativas y tatuajes.

Fotografía tomada durante el arresto o registro.

Tipo de condena Tiempo de publicación Primera condena por delito menor 3 años Primera condena por delito grave 5 años Condena posterior, sea por delito menor o grave 10 años

La persona afectada podrá solicitar que se retire la información si la condena fue revocada o si su historial criminal fue sellado. Tras recibir los documentos correspondientes, el FDLE tendrá hasta 30 días para eliminar los datos.

MULTAS LOCALES MÁS ALTAS

La HB 559 aumenta las multas civiles máximas que condados y municipios pueden incluir en sus ordenanzas de control y protección animal.

Esto puede afectar a personas que reciban una citación de animal control, animal services o autoridades locales. Estas infracciones civiles son distintas de una acusación penal por violar una ley estatal.

Número de infracción Multa civil máxima Primera infracción US$2,500 Segunda infracción US$5,000 Tercera o posterior infracción US$7,500

Cada ciudad o condado podrá establecer sus propias reglas dentro de esos límites. Es decir, una ordenanza local puede imponer una multa inferior, pero no podrá superar el máximo autorizado por la ley estatal.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA HB 559?

La mayor parte de los cambios de la HB 559 comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2026.

Desde esa fecha entrarán en vigor los nuevos delitos relacionados con adultos que involucren o expongan a menores a crueldad animal agravada, peleas o cebado de animales y actividades sexuales ilegales con animales. También se activarán las disposiciones sobre evaluaciones psicológicas para menores y los nuevos límites de multas civiles locales.

La única parte con un calendario distinto es la publicación de datos a cargo del FDLE. Esa medida iniciará el 1 de enero de 2027.

La ley fue firmada el 12 de mayo, pero entrará en vigor recién el 1 de octubre (Foto: Oficina del Gobernador de Florida)

LO MÁS IMPORTANTE DE LA HB 559

La ley entra en vigor el 1 de octubre de 2026.

Crea delitos graves de tercer grado para adultos que involucren o expongan a menores a ciertos actos de crueldad animal.

Refuerza las sanciones por peleas o cebado de animales cuando haya niños o adolescentes involucrados.

Incluye una figura penal para adultos que involucren a menores en actividades sexuales ilegales con animales.

Los menores que cometan crueldad animal deberán pasar por una evaluación psicológica.

Un tribunal juvenil podrá ordenar consejería o tratamiento si lo considera necesario.

Padres o tutores podrían tener que asumir los costos, salvo que exista indigencia y una dificultad económica significativa.

El FDLE ampliará desde el 1 de enero de 2027 la información pública sobre ciertas condenas por crueldad animal.

Condados y municipios podrán establecer multas civiles de hasta US$7,500 para infracciones repetidas.

La HB 559 amplía la respuesta de Florida frente al maltrato animal y pone especial atención en situaciones que involucran a menores. La fecha que deben tener presente los residentes del estado es el 1 de octubre de 2026, cuando comenzarán a aplicarse la mayoría de los cambios previstos por la nueva legislación.