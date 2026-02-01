En Texas, un estado marcado por las grandes distancias y una economía profundamente ligada al transporte por carretera, la industria energética y unos pocos centros urbanos gigantes, el cambio de horario de 2026 se nota con fuerza en áreas metropolitanas como Dallas, Houston, San Antonio y Austin.

Mover las manecillas del reloj hacia adelante en marzo y atrasarlas en noviembre obliga a reorganizar turnos en fábricas, ajustar rutas de camiones y horarios de vuelos, modificar clases y reprogramar audiencias judiciales, además de verificar tableros de vehículos, relojes industriales y sistemas de control que no siempre se sincronizan de forma automática.

Mientras en el Congreso sigue abierto el debate sobre posibles reformas al horario de verano, las autoridades texanas insisten en que gestionar bien esta transición horaria es clave para la productividad, la salud y la seguridad vial en uno de los territorios más extensos y dinámicos del país.

¿Cuándo se cambia la hora en Texas?

En Texas el cambio de horario sigue el calendario federal de Estados Unidos: en marzo se adelanta el reloj para entrar al horario de verano (DST) y en otoño se atrasa para volver al horario estándar. La mayor parte del estado, tanto en la zona central como en la zona de montaña (caso de El Paso), aplica las mismas fechas y ajustes oficiales.

¿Cómo adelantar y atrasar el reloj en Texas correctamente?

La regla básica es “spring forward, fall back”: en primavera se adelanta una hora y en otoño se atrasa una hora.​

Inicio de horario de verano: el reloj salta de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., por lo que pierdes una hora de sueño.

Fin de horario de verano: el reloj retrocede de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., ganando una hora extra de descanso.

Teléfonos, computadoras y relojes conectados a internet suelen ajustarse solos, pero relojes analógicos, de cocina, del auto y sistemas programables requieren un cambio manual para evitar desajustes en la agenda diaria.​

¿Por qué existe el cambio de horario (DST) en Texas?

El horario de verano (Daylight Saving Time) busca aprovechar mejor las horas de luz natural por la tarde, reduciendo parte del consumo eléctrico en las primeras horas nocturnas y favoreciendo la actividad económica después del trabajo. Además, se argumenta que más luz al final del día puede ayudar a disminuir algunos accidentes de tránsito y aumentar el tiempo disponible para compras y ocio. Sin embargo, el impacto real sobre el ahorro energético y la salud es objeto de debate, y en Texas se han presentado proyectos de ley a favor y en contra del sistema.

¿Qué ciudades principales de Texas se ven afectadas?

Prácticamente todas las grandes ciudades texanas ajustan sus relojes al cambio de horario:

Houston

Dallas

San Antonio

Austin

Fort Worth

El Paso

Arlington

En estas áreas metropolitanas, el cambio incide en aeropuertos, transporte público, horarios escolares, turnos médicos y operaciones empresariales, por lo que un error de una hora puede significar perder vuelos, citas o reuniones importantes.​

¿Qué electrodomésticos y dispositivos hay que ajustar en Texas?

En un estado donde el clima puede ser extremo, es clave que los sistemas programados funcionen a la hora correcta para evitar consumos excesivos o incomodidad. Revisa especialmente:​

Hornos, microondas y cafeteras programables.

Relojes de pared y despertadores analógicos.

Reloj del automóvil y sistemas de navegación.

Termostatos programables, calefacción y aire acondicionado.

Temporizadores de riego, cámaras de seguridad y DVR.

Un ajuste rápido la noche anterior al cambio evita que tus sistemas se enciendan o apaguen una hora antes o después de lo planeado.​

¿Qué dice el gobierno sobre el cambio de horario en Texas?

Texas se rige por la normativa federal sobre horario de verano y, mientras no se apruebe una reforma a nivel nacional, está obligado a seguir adelantando y atrasando la hora cada año. Se han discutido propuestas para abolir el cambio o fijar un horario permanente, pero no se han concretado cambios definitivos. Las autoridades recomiendan ajustar relojes con anticipación, vigilar los horarios laborales y de transporte, y extremar precauciones al conducir en los días posteriores por el posible impacto en el sueño.

Consejos clave para el cambio de horario en Texas

Cambia la hora la noche anterior, especialmente si trabajas en turnos tempranos o tienes viajes.​

Ajusta termostatos y sistemas de aire acondicionado para evitar encendidos en horarios inadecuados.​

Adelanta o atrasa tu horario de sueño de forma gradual en los días previos.

Verifica horarios de vuelos, autobuses y trenes cerca de la fecha de cambio.​

Aprovecha para revisar detectores de humo, enchufes inteligentes y sistemas de seguridad del hogar.​

Tabla: esquema del cambio de hora en Texas

Evento Acción en el reloj Efecto principal Inicio del horario de verano Adelantar 1 hora Menos sueño, más luz por la tarde Fin del horario de verano Atrasar 1 hora Más sueño, atardeceres más tempranos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en Texas 2026

¿Cuántas horas se cambia el reloj en Texas?

Siempre se mueve una hora: en primavera se adelanta una hora y en otoño se atrasa una hora.

¿Todas las ciudades de Texas aplican el cambio de horario?

Sí, aunque hay zonas en distinta zona horaria, el esquema federal de DST se aplica en prácticamente todo el estado.

¿Texas planea eliminar el cambio de horario?

Han existido proyectos para modificarlo o dejar un horario fijo, pero no se ha aprobado un cambio definitivo.​

¿Qué pasa si no cambio la hora en mis relojes?

Puedes llegar una hora tarde o temprano a trabajo, clases, vuelos y citas, además de desajustar tus sistemas programados.​

¿Los celulares y computadoras en Texas cambian la hora solos?

En la mayoría de los casos sí, siempre que tengan activada la actualización automática y conexión a red o GPS.​