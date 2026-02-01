En 2026, el cambio al horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en casi todos los EE.UU. será el domingo 8 de marzo de 2026, cuando se adelanta 1 hora el reloj; el regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se atrasa 1 hora. Estos cambios aplican a la mayoría de los estados, con algunas excepciones (Hawái, la mayor parte de Arizona y ciertos territorios no observan el DST). Como ahora no tengo acceso a fuentes en línea, no puedo citar páginas específicas, pero sí explicarte el funcionamiento general y el esquema habitual de estos cambios basado en la normativa federal vigente hasta 2024.

¿Cuándo cambia el horario de verano en EE.UU. en 2026?

En el calendario federal, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre, patrón que se mantiene también en 2026. En términos prácticos, esto significa que en 2026 se cambia el reloj dos veces:

Inicio del horario de verano (DST 2026):

Fecha: domingo 8 de marzo de 2026

Hora legal: a las 2:00 a. m. hora local

Acción: el reloj pasa de 2:00 a 3:00 a. m. (se adelanta 1 hora)

Fin del horario de verano (regreso a horario estándar):

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026

Hora legal: a las 2:00 a. m. hora local

Acción: el reloj pasa de 2:00 a 1:00 a. m. (se atrasa 1 hora)

Fechas clave del horario de verano 2026 en EE.UU.

Evento Fecha Hora legal local ¿Qué pasa con el reloj? Efecto típico en la luz Inicio del horario de verano Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Se adelanta a 3:00 a. m. Más luz en la tarde Fin del horario de verano Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. Se atrasa a 1:00 a. m. Más luz en la mañana

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en cada cambio de horario en EE.UU?

La regla práctica es recordar dos frases en inglés: “spring forward” y “fall back”. En marzo (primavera en el hemisferio norte) se “salta hacia adelante”, mientras que en noviembre (otoño) se “retrocede”.

En marzo 2026 (inicio DST):

Se adelanta el reloj 1 hora.

Pierdes una hora de sueño esa noche, pero ganas más luz por la tarde.

Ejemplo: si son las 1:59 a. m., el reloj pasará a marcar 3:00 a. m.

En noviembre 2026 (fin DST):

Se atrasa el reloj 1 hora.

Recuperas una hora de sueño esa noche, pero anochece más temprano.

Ejemplo: si son las 1:59 a. m., el reloj vuelve a marcar 1:00 a. m.

Lista rápida para no confundirse

Marzo 2026 → inicio horario de verano → adelantar el reloj.

el reloj. Noviembre 2026 → fin horario de verano → atrasar el reloj.

el reloj. Los dos cambios se hacen a las 2:00 a. m. hora local de cada zona horaria.

Casi todo el país sigue este esquema, con pocas excepciones estatales.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian al horario de verano?

No todos los estados y territorios de EE.UU. observan el horario de verano, aunque la mayoría sí. La normativa federal permite que los estados opten por no aplicar el DST y quedarse en horario estándar todo el año, pero no les permite, por sí solos, permanecer permanentemente en horario de verano.

Estados y territorios que NO observan el DST (no cambian el reloj):

Hawái

La mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo, que sí aplica DST)

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes de EE.UU.

Samoa Americana

Estados que SÍ observan el DST (cambian el reloj en marzo y noviembre):

Todos los demás estados continentales, incluidos California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, etc.

¿Cómo ajustar la hora del reloj en EE.UU. para el horario de verano 2026?

Región / estado ¿Aplica DST 2026? Tipo de cambio Costa Este (NY, FL, etc.) Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre Centro (TX, IL, etc.) Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre Montaña (CO, UT, etc.) Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre Pacífico (CA, WA, etc.) Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre Hawái No Sin cambios de hora Arizona (excepto Nación Navajo) No Sin cambios de hora Territorios no incorporados No Sin cambios de hora

¿Qué relojes y dispositivos hay que ajustar en el cambio de horario de verano en EE.UU.?

Muchos dispositivos modernos se ajustan solos, pero todavía hay relojes y electrodomésticos que requieren un cambio manual. Para evitar errores de horario en 2026, conviene preparar una pequeña lista de verificación.

Dispositivos que normalmente se actualizan automáticamente

Teléfonos inteligentes (iOS, Android) con zona horaria automática activada.

Computadoras (Windows, macOS, etc.) conectadas a internet.

Smartwatches y pulseras inteligentes.

Smart TV y dispositivos de streaming.

Consolas de videojuegos conectadas a la red.

Dispositivos que suelen requerir ajuste manual

Relojes de pared y despertadores analógicos o digitales simples.

Microondas, hornos, cafeteras programables.

Tablero de algunos automóviles (sobre todo modelos antiguos).

Sistemas de audio, videocámaras y grabadoras sin conexión.

¿Qué recomendaciones seguir para el cambio al horario de verano en EE.UU. 2026?

Organizarse antes del cambio ayuda a reducir estrés, retrasos y problemas de sueño. Aunque cada hogar es distinto, hay varios consejos generales que suelen ser útiles.

Consejos prácticos antes y después del cambio

Ajustar manualmente los relojes la noche anterior al cambio (antes de ir a dormir).

Revisar la configuración de “fecha y hora automática” en móviles y computadoras.

Evitar programar viajes largos o eventos importantes durante la madrugada del cambio.

Adelantar la hora de dormir 15–30 minutos durante 2 o 3 días antes del cambio de marzo.

Usar el cambio como recordatorio para revisar detectores de humo y alarmas del hogar.

Así debes prepararte para el horario del verano 2026

Momento Acción recomendada Días previos a marzo Ajustar gradualmente horarios de sueño y comidas Noche del cambio (marzo) Adelantar relojes manuales antes de dormir Lunes posterior Verificar hora en auto, cocina y oficina Noche del cambio (noviembre) Atrasar relojes, aprovechar para revisar alarmas Toda la semana posterior Vigilar niveles de cansancio y concentración

¿Qué implicaciones tiene el cambio de horario para viajes, trabajo y estudios?

El cambio de horario de verano afecta desde vuelos y trenes hasta clases, reuniones y operaciones financieras. Entender cómo se aplica en tu zona horaria es clave para mantener la puntualidad y evitar malentendidos.

Aspectos a tomar en cuenta

Los vuelos, trenes y buses se programan según la hora oficial vigente en cada fecha.

Las reuniones entre estados con diferente política de DST pueden requerir verificación extra.

Plataformas de trabajo remoto y videoconferencia ajustan automáticamente la hora, pero conviene revisar la zona horaria en la configuración.

Los mercados financieros y algunas operaciones bancarias cambian ligeramente sus ventanas de horario en relación con otros países que no modifican la hora.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio al horario de verano en EE.UU. 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano en EE.UU. en 2026?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026, el segundo domingo de marzo, a las 2:00 a. m. hora local.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026?

En marzo 2026 se adelanta el reloj 1 hora: de 2:00 a. m. pasa a 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano en 2026?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, el primer domingo de noviembre, a las 2:00 a. m. hora local.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en noviembre de 2026?

En noviembre 2026 se atrasa el reloj 1 hora: de 2:00 a. m. vuelve a 1:00 a. m.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian al horario de verano?

No. Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios (como Puerto Rico) no observan el DST y mantienen la misma hora todo el año.

¿Qué estados sí cambian la hora?

La gran mayoría: California, Texas, Florida, Nueva York y casi todos los estados continentales, entre otros.

¿A qué hora exacta hay que cambiar el reloj?

La hora legal es las 2:00 a. m., pero muchas personas ajustan los relojes manuales antes de ir a dormir.

¿Mis dispositivos cambian la hora solos?

Si tienes configurada la “hora automática” y conexión a internet, la mayoría de móviles y computadoras se actualizan solos; los relojes de pared y muchos electrodomésticos no.

¿Por qué existe el horario de verano?

Se creó para aprovechar mejor la luz natural en ciertas épocas del año, desplazando una hora de claridad hacia la tarde.

¿Puedo desactivar el cambio de hora en mis dispositivos?

En la mayoría de sistemas puedes desactivar el ajuste automático, pero no se recomienda si vives en un estado que sí aplica el horario de verano, porque te descoordinarías de la hora oficial.