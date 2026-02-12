Texas, uno de los estados más extensos y económicamente influyentes de Estados Unidos, mantendrá en 2026 el esquema de horario de verano que obliga a adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre, tanto en la zona Central como en la franja Mountain.

Este movimiento de manecillas repercutirá en grandes áreas metropolitanas como Houston, Dallas, San Antonio, Austin y El Paso, donde la coordinación de turnos laborales, clases, transporte y cadenas logísticas depende de una gestión precisa del tiempo.

Ante este panorama, comprender los motivos detrás del DST, los detalles del calendario oficial y los dispositivos que requieren ajustes manuales permite a empresas y familias planificar la transición sin sacrificar descanso ni eficiencia.

¿Cómo se debe adelantar y atrasar el reloj en Texas?

La madrugada del 8 de marzo, los relojes en Houston, Dallas, San Antonio, Austin y el resto de Texas deben adelantarse una hora; la madrugada del 1 de noviembre deben atrasarse una hora. Las autoridades recomiendan hacer el cambio antes de dormir el sábado para evitar llegar tarde a compromisos.

8 de marzo 2026, 2:00 → 3:00 a. m.: adelantar el reloj (pierdes 1 hora).

1 de noviembre 2026, 2:00 → 1:00 a. m.: atrasar el reloj (ganas 1 hora).

Aplicable en las zonas Central y Mountain de Texas.

Revisar horarios de trabajo, escuela y transporte en los días cercanos.

Evento Zona principal Ajuste 2026 Inicio horario de verano Central / Mountain 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. Fin horario de verano Central / Mountain 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m.

¿Por qué Texas mantiene el esquema de horario de verano?

Mientras algunos estados cuestionan la pertinencia del DST, Texas mantiene el esquema de adelantar y atrasar la hora dos veces al año para seguir alineado con el marco federal. Ello obliga a empresas, colegios y familias a planificar cuidadosamente la transición, pero también facilita la coordinación con el resto del país.

Busca aprovechar mejor la luz vespertina para actividades económicas.

Facilita la sincronización de cadenas logísticas, transporte y comercio interestatal.

Se reconoce el debate sobre salud y productividad, sin cambios aprobados para 2026.

El calendario de Texas copia el estándar federal de DST.

¿Qué ciudades de Texas se ven más afectadas?

El cambio de hora impacta de forma particular en grandes centros urbanos y de transporte, donde se concentran vuelos, carreteras y movimientos de mercancías. En 2026, millones de texanos en estas ciudades ajustarán sus rutinas al nuevo horario de verano.

Houston, Dallas, San Antonio y Austin.

Fort Worth, El Paso y otras ciudades en la franja Mountain.

Corredores industriales y energéticos que dependen de horarios coordinados.

Instituciones educativas y gubernamentales en todo el estado.

Ciudad / región Zona horaria 2026 ¿Aplica DST? Comentario clave sobre el cambio Houston Central Time Sí Ajuste afecta energía y logística. Dallas – Fort Worth Central Time Sí Importante para negocios y viajes. San Antonio Central Time Sí Impacto en escuelas y empresas. Austin Central Time Sí Relevante para sector tecnológico. El Paso y franja oeste Mountain Time Sí Ajuste sincronizado con Mountain.

¿Qué electrodomésticos se deben ajustar en Texas?

En Texas, los cambios de hora obligan a revisar relojes y sistemas que no se actualizan de forma automática, especialmente en hogares y negocios. Ignorar estos ajustes puede generar retrasos en citas, turnos de trabajo y operaciones logísticas.

Relojes de cocina (microondas, hornos, cafeteras).

Despertadores y relojes de pared.

Relojes de vehículos y sistemas de sonido antiguos.

Controles de iluminación, riego y seguridad no conectados a internet.

Dispositivo ¿Cambio automático? Recomendación en Texas 2026 Smartphones y PCs Sí, si está bien la zona. Verificar configuración (Central/Mountain). Electrodomésticos de cocina No, por lo general. Ajustar manualmente en cada cambio. Reloj del vehículo Depende del modelo. Revisar antes de viajes y turnos. Sistemas de control Suele ser manual. Reprogramar alarmas y temporizadores.

¿Qué dicen las autoridades de Texas sobre el cambio de horario?

Las autoridades locales reconocen el debate sobre la utilidad del DST, pero en 2026 mantienen el mismo esquema de adelantar en marzo y atrasar en noviembre, siguiendo el patrón federal. Se subraya la necesidad de que empresas, escuelas y familias planifiquen con anticipación para minimizar el impacto en la productividad y el descanso.

Texas continúa con el calendario federal de DST en 2026.

Se recomienda revisar horarios de trabajo, clases y servicios públicos.

El tema de un posible cambio permanente permanece en discusión pública.

Autoridades y medios difunden recordatorios en las semanas previas a los ajustes.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026 (FAQ)

¿Texas cambia la hora en 2026?

Sí, adelanta el reloj el 8 de marzo y lo atrasa el 1 de noviembre de 2026, en Central y Mountain Time.

¿Cómo se debe adelantar y atrasar el reloj en Texas?

La forma más sencilla es adelantar relojes manuales la noche del sábado 7 de marzo y atrasarlos la noche del sábado 31 de octubre.

¿Todas las ciudades de Texas aplican el mismo calendario?

Sí, aunque el estado incluye zonas Central y Mountain, ambas siguen el mismo calendario de DST.

¿El cambio de hora afecta a empresas y escuelas?

Sí, por lo que se recomienda planificar turnos, clases y horarios de transporte con anticipación.

¿Se planea eliminar el cambio de hora en Texas?

Hay debate, pero para 2026 el estado mantiene el esquema federal de horario de verano.