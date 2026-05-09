Cada mes, en ciudades donde todo sube más rápido que el sueldo —desde Nueva York hasta Miami, pasando por barrios latinos de California, Texas o Illinois— millones de familias en Estados Unidos usan SNAP para hacer las compras del supermercado, llenar la nevera y llevar comida a casa sin apretarse tanto el presupuesto. Por eso, cualquier cambio en las reglas del programa termina afectando no solo a quienes pagan con la tarjeta EBT, sino también a bodegas, minimercados y pequeños comercios que son parte de la rutina diaria de muchas comunidades hispanas. Esta semana, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció una actualización importante que modificará la forma en que muchas tiendas participan en el sistema.

Lo que busca el gobierno, según las autoridades, es que las personas que dependen de SNAP encuentren más alimentos frescos y nutritivos al momento de comprar. Y aunque la medida todavía no entra en vigor, ya comenzó a generar preocupación entre minoristas que podrían tener dificultades para cumplir con los nuevos estándares federales.

¿QUÉ CAMBIARÁ PARA LAS TIENDAS QUE ACEPTAN SNAP?

La nueva normativa del USDA establece que los comercios autorizados para recibir pagos con SNAP deberán ofrecer una variedad mucho más amplia de alimentos saludables. Hasta ahora, algunas tiendas podían conservar su autorización con inventarios limitados o cumpliendo solo con requisitos mínimos que dejaban margen para productos de poco valor nutritivo.

Con las nuevas reglas, eso cambiará por completo. Estos serán los nuevos requisitos obligatorios:

Categoría de alimentos Lo que deberán ofrecer las tiendas Proteínas 7 variedades distintas Cereales 7 variedades distintas Lácteos 7 variedades distintas Frutas y verduras 7 variedades distintas

El USDA explicó que esta actualización más que duplica las exigencias actuales y pone un mayor énfasis en productos integrales y perecederos.

Además, la agencia aclaró que se eliminarán vacíos legales que permitían contabilizar algunos aperitivos o productos ultraprocesados como parte del inventario mínimo requerido.

NO TODAS LAS TIENDAS SEGUIRÁN DENTRO DEL PROGRAMA

Aquí está el punto que más preocupa a muchos usuarios de SNAP: algunas tiendas podrían perder su autorización si no logran adaptarse a las nuevas normas antes de otoño de 2026.

Eso significa que, aunque hoy acepten la tarjeta EBT, podrían dejar de hacerlo más adelante si no cumplen con el abastecimiento exigido por el gobierno federal.

En especial, los pequeños comercios y tiendas de conveniencia enfrentan el reto más grande, ya que mantener productos frescos y perecederos suele implicar más costos, refrigeración y controles de inventario. En barrios donde la bodega de la esquina o el mini market del vecindario resuelven más de una compra urgente, este cambio podría sentirse bastante.

Una tienda en Miami con un aviso de que aceptan pagos con los beneficios SNAP (Foto: AFP)

LO QUE BUSCA EL GOBIERNO FEDERAL CON ESTA MEDIDA

La secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, aseguró que el objetivo es mejorar la nutrición dentro de los programas federales de ayuda alimentaria.

Según explicó, la intención es que las familias tengan acceso real a alimentos saludables sin importar en qué vecindario vivan o dónde hagan sus compras.

Por su parte, Robert F. Kennedy Jr. respaldó públicamente la decisión y afirmó que la norma “vuelve a poner los alimentos reales en el centro del programa SNAP”.

LAS CIFRAS DETRÁS DEL PROGRAMA SNAP

Las autoridades federales recordaron que el sistema SNAP mueve enormes cantidades de dinero cada año y que existe presión para garantizar una mejor calidad alimentaria.

Datos clave del programa:

Más de US$90 mil millones en beneficios SNAP se procesan anualmente.

Los fondos provienen de recursos financiados por contribuyentes.

Cerca de 3200 minoristas enfrentaron acciones por incumplimientos desde el inicio de la actual administración.

Las nuevas reglas entrarán oficialmente en vigor en otoño de 2026.

El Servicio de Alimentos y Nutrición también confirmó que en las próximas semanas publicará nuevas guías dirigidas a los comerciantes para explicar cómo deberán adaptarse.

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LAS FAMILIAS QUE USAN SNAP?

Por ahora, los beneficiarios no tendrán que hacer ningún trámite adicional. La ayuda económica seguirá funcionando de la misma manera y las tarjetas EBT continuarán activas.

Sin embargo, sí conviene que las familias estén atentas a posibles cambios en las tiendas donde hacen sus compras habituales, especialmente en pequeños mercados locales, minimercados y comercios de barrio.

En otras palabras, a partir de otoño de 2026 podría haber establecimientos que dejen de aceptar SNAP si no cumplen con los nuevos requisitos federales. Y aunque el objetivo oficial es mejorar la alimentación y ampliar las opciones saludables, la transición podría cambiar el mapa de tiendas disponibles para millones de personas en Estados Unidos.