El 2026 inicia con una gran noticia para los trabajadores de California porque se incrementa el salario mínimo. ¿En cuánto exactamente? y ¿por qué varía con respecto a lo establecido en Los Ángeles? Los detalles a continuación.

Vale precisar que durante todo el 2025, la remuneración en este estado fue fijada en US$16.50 por hora, pero este año subirá.

¿CUÁL ES EL SALARIO MÍNIMO EN CALIFORNIA EN 2026 Y CUÁNTO VARÍA CON RESPECTO AL DE LOS ÁNGELES?

Este 2026, el salario mínimo en California se incrementará en 40 centavos; es decir, el pago por hora será de US$16.90, una cifra promedio a nivel estatal. Esta remuneración mínima entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Mientras que en Los Ángeles, el salario mínimo será mayor: US$17.87. Por lo tanto, hay una diferencia de casi un dólar comparándolo con California; exactamente 0.97 centavos.

MOTIVO POR EL QUE EL SALARIO MÍNIMO EN CALIFORNIA ES DIFERENTE AL DE LOS ÁNGELES

Si estás preguntándote por qué el salario mínimo de Los Ángeles es superior al de California, a pesar de pertenecer al mismo estado, te explico los motivos a continuación.

La remuneración mínima en California para 2026 es diferente al de Los Ángeles porque California tiene un salario mínimo estatal; y aunque debe aplicarse en todo el estado, permite que otras ciudades y condados establezcan salarios locales más altos. Este es el caso de Los Ángeles, cuyo monto es superior por su alto costo de vida y políticas locales.

En otras palabras, Los Ángeles al tener un piso salarial superior al estatal, puede ejercer aumentos sectoriales para trabajadores creando distintas tarifas dentro del mismo estado.

Es importante mencionar que estas diferencias salarias también se basan en los ajustes sectoriales (industrias específicas como la de comida rápida que tiene un salario mínimo más alto establecido por legislación estatal, independiente del salario base).

De esta forma, California continúa liderando la lista de estados con los salarios más altos de Estados Unidos, pese al alto costo de vida y las presiones inflacionarias.