Debido a la llegada de un sistema de tormentas severas para este inicio de semana, especialistas del clima lanzaron una alerta urgente para varias zonas de Estados Unidos, advirtiendo que el fenómeno pondrá en riesgo la seguridad y alterará el día a día de millones de personas. Para más detalles, sigue leyendo este artículo informativo.

Según los reportes compartidos por Fox Weather , es posible que al iniciar esta nueva semana haya varios días con un mal tiempo, lo que obliga a millones de habitantes a tomar precauciones sobre las condiciones climáticas que se esperan.

También precisaron que las tormentas se formarán y se trasladarán conformen pasen las jornadas, ya que aumentará la humedad antes del paso de un frente frío. Por lo tanto, se registrarán fuertes vientos, lluvias intensas o granizo.

Los meteorólogos prevén la presencia de granizo en ciertas áreas del país para este nuevo inicio de semana. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué áreas de EE. UU. resultarán afectadas con este mal tiempo y hasta cuándo durará

Los pronósticos del medio citado indican que este tiempo severo impactará desde las áreas que conforman el Alto Medio Oeste hasta el Atlántico Medio y el Noreste de Estados Unidos.

El mal tiempo comenzará a notarse desde este lunes 20 de julio, cuando un sistema llegue hacia las zonas de los Grandes Lagos. Este movimiento ocasionará que se empuje aire caliente y húmedo hacia la parte alta del Medio Oeste, permitiendo que se formen tormentas eléctricas fuertes.

Ante este panorama, la cadena Fox Weather emitió una alerta de riesgo nivel 3 de 5 para zonas de Wisconsin y el norte de Iowa en la fecha señalada, advirtiendo además sobre el peligro de vientos capaces de ocasionar daños significativos en estructuras o tendidos eléctricos.

Para este mismo día, también existe una advertencia para las ciudades de Chicago, Milwaukee, Green Bay y Des Moines, pues están bajo una amenaza de tormentas de nivel 2 sobre 5.

Chicago será una de las ciudades más afectadas con el paso de este sistema de tormentas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Durante el martes 21 de julio, el riesgo de tormentas se desplazará hacia la región Este, causando estragos en el valle de Ohio y las montañas de los Apalaches Centrales. El impacto será más severo durante horas de la tarde-noche.

La mayor preocupación para la fecha señalada sigue siendo los vientos fuertes, ya que alcanzará velocidades peligrosas en las ciudades de Pittsburgh, Cincinnati, Columbus, Louisville e Indianápolis.

Los meteorólogos de Fox Weather señalaron que este miércoles 22 se dará origen a una nueva perturbación atmosférica que pasará por los Grandes Lagos y llegará hacia Atlántico Medio y el Noreste de EE. UU., incluyendo la autopista I-95.

Por consecuente, se prevé un alta probabilidad de tormentas fuertes durante varios días seguidos. Tampoco se debe descartar el riesgo de inundaciones repentinas, ya que las tormentas serán repentinas.