Los expertos climáticos de EE. UU. se mantienen en alerta ante las complejas condiciones meteorológicas de la actual temporada de verano, la cual está amenazando a millones de residentes con tres peligros durante esta semana. Ante la situación, este artículo te detallará qué amenazas son, qué áreas resultarán afectas y las medidas necesarias.

En los últimos días, gran parte del país ha debido enfrentarse a condiciones meteorológicas sumamente severas que ha afectado a millones de habitantes. Si bien algunos debieron mantenerse en sus hogares, otras debieron evacuar y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

Qué triple amenaza se ha presentado en EE. UU.

Una información compartida por Reuters precisó que la región Este del país —específicamente desde los Grandes Lagos hasta Washington D.C.— está resultando afectada por humo de incendios forestales, pero no es todo.

En la región montañosa del estado de Texas, distintas ciudades sufrieron inundaciones catastróficas, afectando a cientos de familias que debieron evacuar sus viviendas para salvaguardar sus vidas. Es más, se han registrado nuevos incendios en el noroeste del Pacífico.

Hasta el momento, los bomberos están intentando apagar decenas de incendios en los últimos días. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Por el momento, los bomberos están intentando apagar 68 grandes incendios en todo el país ; esto significa un aumento considerable a comparación de lo registrado el pasado 16 de julio, así precisó el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Durante el presente año, los incendios han arrasado cerca de 1,51 millones de hectáreas en Estados Unidos. Se trata de una cifra que ya supera por más de 400,000 hectáreas lo que se registró hasta mediados de julio del 2025.

Qué ciudades presentan una calidad de aire debido al humo de los incendios forestales

Los expertos en meteorología precisaron que el humo de incendios forestales está afectando a millones de personas que residen en las regiones del Medio Oeste, el Noreste y la región del Atlántico Medio, debido a que están registrando una calidad de aire peligrosa.

El humo de los incendios está afectando la calidad de aire de varias ciudades estadounidenses. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Según información presentada por el medio citado, los horizontes urbanos desde Minneapolis hasta Washington se visualizan un color marrón anaranjado producto del humo de incendios .

Es más, la ciudad de Chicago ha sido catalogada como la segunda ciudad con la peor calidad de aire en el presente día, según reportes otorgados por IQAir. Cabe señalar que, a inicios de esta semana, Detroit y Minneapolis se situaron entre las ciudades más contaminadas.