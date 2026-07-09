Los especialistas en climatología emitieron una alerta para el oeste de Estados Unidos debido a la próxima formación de una cúpula de calor, un fenómeno meteorológico que generará condiciones extremos y que despierta una preocupación entre los habitantes de esta región debido al riesgo que representa. Conoce los detalles completos en este artículo informativo.

Qué es una cúpula de calor

Si este término te resulta desconocido, ahora te explicaré de qué se trata. Según National Geographic , consiste de una fenómeno meteorológico que se origina por un sistema de alta presión a gran escala que, al establecer una cresta atmosférica sobre una región, se mantiene fijo en dicho lugar durante días o semanas .

Para Brandon Buckingham, meteorólogo de AccuWeather, la “cúpula” funciona como una tapa que no permite la salida del calor y bloquea la formación de nubes. Por consecuencia, las temperaturas se elevan considerablemente.

Las altas temperaturas a causa de este fenómeno puede impactar peligrosamente en los habitantes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué áreas de EE.UU. resultarán afectadas con esta “cúpula de calor” y desde cuándo

Una información compartida por CNN explicó lo alarmante de la situación. Según el medio citado, las temperaturas podrían subir entre 10 a 15 grados por encima de los esperado; es más, ciertas localidades del país podrían alcanzar los 100 °F.

De concretarse este pronóstico, no se descarta que existan riesgos de incendios forestales en distintos puntos del país, pero deberían registrarse otras condiciones, tales como baja humedad y fuertes vientos.

Se espera que el calor más intenso se concentre en las Montañas Rocosas, con altas probabilidades de que se superen récords diarios. Ahora, este tendencia calurosa comenzaría desde el viernes 10 de julio y podría desplazarse hacia el centro del país hasta la próxima semana .

Para este sábado 11, desde las Rocosas hasta el este de Oregón y sectores de California registrarán valores entre los 90 y 100 °F. Las condiciones empeorarán este domingo 12 al expandirse hacia Montana, Wyoming y las Dakotas, donde se esperan dígitos cercanos a los 104 °F.

Las ciudades de Billings, Salt Lake City y Grand Junction resultarán impactadas por elevadas temperaturas este fin de semana. Por esa razón, las autoridades aconsejan a sus habitantes evitar exponerse al aire libre, hidratarse constantemente y usar el aire acondicionado.

Se espera que las temperaturas en esta región del país alcancen los 104 °F para este fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo será el calor en EE.UU. la próxima semana

De acuerdo al medio citado, los días lunes 13 y martes 14 de julio se sentirán muy calurosos en Denver, con temperaturas cercanas a los 98 °F. Es posible que esta ola de calor se traslade hacia el medio oeste del país durante el miércoles 15.