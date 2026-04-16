7-Eleven está tomando una decisión importante: cerrará cientos de tiendas en Estados Unidos mientras transforma las que permanecen en espacios más grandes y enfocados en comida. La cadena busca dejar atrás el modelo de ser un local de parada rápida para convertirse en un lugar donde los clientes puedan comer y pasar más tiempo.

Este cambio ocurre en medio de una tendencia en Estados Unidos donde otras cadenas como Wawa, Sheetz y Bucee’s están apostando por locales más amplios y con mejores opciones gastronómicas. En ese contexto, la empresa confirmó que cerrará 645 tiendas durante su año fiscal 2026 (del 1 de marzo de 2026 al 28 de febrero de 2027).

Sin embargo, el plan no es solo recortar. La compañía también proyecta abrir cientos de nuevos locales, con la idea de evolucionar hacia un concepto más cercano a un restaurante informal que a una simple tienda de conveniencia.

La empresa busca enfocarse en locales más grandes y con mayor oferta de comida preparada, siguiendo una tendencia del sector. (Foto: Angela Weiss / AFP)

El eje de esta transformación es un nuevo formato de tienda centrado en la comida. Estos espacios ofrecerán más platos preparados, bebidas y una experiencia renovada dentro del local.

“Estas tiendas de alimentos están teniendo eco entre nuestros clientes e impulsan [las ventas promedio por día de tienda] alrededor de un 18% más que el promedio de nuestro sistema”, dijo el presidente de 7-Eleven, Stan Reynolds, en la conferencia telefónica sobre ganancias del cuarto trimestre fiscal de la compañía.

“Continuaremos aprendiendo de estas tiendas y perfeccionaremos nuestro nuevo estándar de tienda para satisfacer las necesidades de los consumidores ahora y en el futuro”, agregó.

En términos simples, esto significa menos estantes descuidados y más productos pensados para comidas completas. Las tiendas rediseñadas tendrán una oferta más amplia de alimentos y bebidas, e incluso algunas se convertirán en formatos especiales enfocados en combustible al por mayor.

Aunque cerrará cientos de puntos, también abrirá nuevas tiendas con un concepto renovado. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Los cierres forman parte de una estrategia que la empresa denomina “optimización de portafolio”, es decir, eliminar las tiendas que no generan buenos resultados. De hecho, ya se habían cerrado más de 600 locales entre 2024 y 2025, incluidos casi 450 en Norteamérica, según un reporte del New York Post.

Entre las razones de este ajuste están la caída en las ventas de cigarrillos, que han bajado un 26% desde 2019, la menor afluencia de clientes y el impacto de la inflación.

Aun así, la empresa seguirá abriendo tiendas: este año planea inaugurar 122 y cerrar 373, mientras que el próximo abrirá 205 y clausurará 645, dentro de un plan mayor de expansión de 500 locales entre 2025 y 2027.

Analistas del sector consideran que este cambio va más allá de una simple reorganización. En un podcast reciente, el analista Blake Droesch explicó que se trata de una “transformación”, ya que la compañía está modificando su modelo de negocio hacia uno que combine tienda de conveniencia, restaurante y supermercado.

El objetivo es evolucionar de tienda de conveniencia a espacios que combinen comida, bebidas y experiencia de compra. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Detrás de todo esto hay un objetivo mayor. Su empresa matriz, Seven & I Holdings, planea sacar a bolsa a 7-Eleven, aunque decidió retrasar la operación hasta 2027 para mejorar su rendimiento. Por eso, los cierres, aperturas y cambios en el menú forman parte de una estrategia previa.

Además, la marca ya adelantó que incorporará comidas con inspiración internacional en sus tiendas de Estados Unidos, como pan de leche, sándwiches de huevo y ramen miso, dejando atrás su oferta tradicional.

Es así que 7-Eleven está apostando por un cambio profundo: menos tiendas, pero con mejor comida y una experiencia más completa. A medida que se acerca a su aniversario número 100, la empresa busca que los clientes no solo entren y salgan rápido, sino que encuentren razones para quedarse.



