Conducir por calles y rutas exige estar muy atento, porque un descuido puede terminar en un choque. Sin embargo, pocas veces pensamos en el cuidado que ponemos al abrir la puerta cuando salimos del auto, especialmente si estamos estacionados junto a un carril por donde circulan bicicletas o motos. En solo un instante, un ciclista, alguien en patineta o un peatón puede aparecer en el ángulo muerto y recibir un golpe fuerte con la puerta. Para reducir ese tipo de incidentes, en Illinois se comenzó a promover entre los conductores una forma diferente y más segura de bajar del vehículo, conocida como técnica “Dutch Reach”. ¿Qué supone este movimiento y de qué manera se vincula con la normativa del estado? A continuación, te lo detallamos.

De hábito a recomendación oficial: por qué Illinois pide a los conductores usar el “Dutch Reach” (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA TÉCNICA “DUTCH REACH”

“Dutch Reach” es una técnica para abrir la puerta del auto de forma más segura y evitar golpear a ciclistas o peatones que pasan cerca. Consiste en usar la mano más alejada de la puerta (por ejemplo, la derecha si vas en el asiento del conductor) para tirar de la manija. Al hacerlo, el cuerpo se gira automáticamente, lo que te obliga a mirar hacia atrás y revisar el espejo y el ángulo muerto antes de abrir.

Esa pequeña rotación aumenta el campo de visión y reduce el riesgo de “dooring”; es decir, de abrir la puerta directamente en la trayectoria de una bicicleta u otro usuario vulnerable de la vía.

El Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, publicó un clip de 30 segundos en su cuenta de X para anunciar la campaña de concientización denominada “Dutch Reach”, con el objetivo principal de prevenir accidentes.

Reach right to save lives. The Dutch Reach uses your far hand to open your car door, forcing you to pivot and check for oncoming cyclists. 🚴 It’s simple. It’s common sense. Let’s keep each other safe this summer! @bikelaneuprise pic.twitter.com/SpXzVDUyeO — Secretary Alexi Giannoulias (@ILSecOfState) June 15, 2026

“DUTCH REACH” Y LA LEY EN ILLINOIS

Desde 2018, Illinois incorporó el “Dutch Reach” en su manual de tránsito (Rules of the Road) y en las preguntas del examen de licencia de conducir, como método recomendado de seguridad para evitar choques con ciclistas (“dooring”).

La legislación estatal exige que conductores y pasajeros se aseguren, antes de abrir la puerta, de que es seguro hacerlo y de que no se invadirá la trayectoria de ciclistas, motocicletas, patinetes u otros usuarios de la vía.

Aunque esta técnica se promueve mediante campañas del Secretario de Estado, forma parte de una política de educación y concientización más que de una obligación penal específica.

¿Qué consecuencias legales hay si alguien provoca un accidente?

Si al abrir la puerta sin mirar se provoca un accidente con un ciclista o peatón, la persona puede ser sancionada con multa por violar las normas de tránsito y, además, enfrentar responsabilidad civil por los daños causados (gastos médicos, daños materiales, etcétera). En casos graves, puede haber consecuencias penales si se demuestra negligencia grave.

Usar el Dutch Reach es la forma recomendada por el estado para cumplir con ese deber de cuidado y reducir el riesgo de multas, responsabilidad civil o cargos si se hiere a un ciclista o peatón.