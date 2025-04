La quinta temporada de “You” empieza con la perfecta vida de Joe Goldberg (Penn Badgley) desmoronándose debido a los fantasmas del pasado regresaron. Pero no solo de manera figurativa o cómo recuerdos tormentosos, algunos literalmente reaparecieron en la vida del protagonista de la exitosa serie de Netflix, Lamentablemente, Jenna Ortega, quien interpretó a Ellie Alves en la segunda entrega, no es parte de esa lista. ¿Por qué?

En el sexto episodio de la última temporada del thriller psicológico creado por Greg Berlanti y Sera Gamble, Joe se vuelve viral en TikTok debido al video donde asesina a Clayton (Tom Francis). Aunque es liberado gracias a la declaración de Bronte (Madeline Brewer), quien asegura que fue en defensa propia, se convierte en el tema del momento en redes sociales.

Varios personajes de las anteriores temporadas de “You” utilizan sus redes para brindar su opinión sobre Joe. Mientras algunos lo consideran culpable y comparten sus sospechas, otros lo defienden. Dottie Quinn (Saffron Burrows), Annika Atwater (Kathryn Gallagher), Sherry Conrad (Shalita Grant) and Cary Conrad (Travis Van Winkle), Paco (Luca Padovan), y Ethan Russell (Zach Cherry) son algunos de los personajes que hacen cameos.

Joe Goldberg (Penn Badgley) protegía a Ellie (Jenna Ortega) en la segunda temporada de "You" (Foto: Netflix)

LA RAZÓN POR LA QUE JENNA ORTEGA NO REAPARECIÓ EN LA TEMPORADA 5 DE “YOU”

Ellie Alves pudo ser parte del grupo de personas del pasado de Joe que compartieron sus testimonios sobre él, pero eso no sucedió debido a la agenda de Jenna Ortega, quien se encontraba grabando la segunda temporada de “Wednesday”, en la que interpreta a la protagonista Merlina Addams.

En una entrevista con Business Insider, los showrunners de la quinta temporada de “You”, Michael Foley y Justin W. Lo, explicaron que el compromiso de Ortega le impidió repetir su rol de Ellie. “Eso se complicó porque iba a rodar ‘Wednesday’ en Irlanda y parecía imposible”, indicó Foley. “Simplemente no supimos encontrar la manera de que funcionara”.

¿Cuál era el plan para el regreso de Jenna Ortega?

Ellie, una cinéfila de 15 años que vivía en el mismo complejo de apartamentos que Joe, apareció en la segunda temporada. Joe se encargaba de protegerla y después de que Love Quinn (Victoria Pedretti) asesinó a su hermana mayor Delilah (Carmela Zumbado), le dio dinero para que se mudara a Florida.

Por lo tanto, Ellie pudo volver como benefactora de Dominique y Phoenix. “Estoy seguro de que ese fue un pensamiento que tuvimos cuando estábamos organizando todo, sentimos que tal vez podríamos lograr que esto funcionara, pero simplemente no pudimos”, aseguró Foley.

Aunque el personaje de Jenna Ortega no vuelve a aparecer después de la segunda temporada de “You”, en la tercera entrega Joe aún le envía dinero y en la cuarta se hace referencia a Ellie. Entonces, si ella compartió su testimonio en redes sociales, ¿sería a favor o en contra de Joe?

“Se podría argumentar a favor de Joe porque él estuvo ahí para ella en un momento muy difícil de su vida”, explicó Lo. “Pero también se podría decir que Ellie es muy inteligente y probablemente sabe que él tuvo algo que ver con la muerte de su hermana, aunque fuera Love. Así que también podría haberse vuelto contra él”.