Tras la salida de Kevin Costner, quien interpreta al patriarca John, y la confirmación de que no es parte de la segunda parte de la quinta temporada de “Yellowstone”, los fanáticos del exitoso drama neo-western y de sus spin-off se preguntan si realmente se trata de los nuevos episodios de la serie de Paramunt o los conflictos del clan ganadero se extenderá hasta una sexta entrega.

Anteriormente, Taylor Sheridan y John Linson, los creadores de la serie que se estrenó el 20 de junio de 2018, señalaron que el plan original era contar la historia de los Dutton en siete temporadas. Sin embargo, después del inesperado anuncio del actor de 69 años recordado por la película “The Bodyguard”, Paramount confirmó que la quinta sería la última temporada.

No obstante, desde entonces, han surgido varios rumores sobre negociaciones para una sexta temporada de “Yellowstone” y otros programas derivados. Entonces, ¿habrá temporada 6? ¿Qué dicen los actores? ¿Quiénes continuarán a la cabeza del proyecto si el drama continúa?

Gil Birmingham, que interpreta a Thomas Rainwater, habló sobre la posibilidad de un spin-off centrado en la reserva tras el final de la temporada 5 de "Yellowstone" (Foto: Paramount Network)

“YELLOWSTONE”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Los meses posteriores al anuncio de Paramount, surgieron rumores sobre un spin-off protagonizado por Kelly Reilly (Beth Dutton), Cole Hauser (Rip Wheeler) y Luke Grimes (Kayce), al igual que negociaciones para repetir sus papeles en una sexta temporada de la serie principal. Sin embargo, la cadena no ha confirmado dicha información.

Por otro lado, Wes Bentley, quien interpreta a Jamie Dutton, y Gil Birmingham, quien interpreta a Thomas Rainwater, hablaron con Screen Rant sobre la posibilidad de continuar la historia de “Yellowstone” en una sexta temporada. Ambos aseguraron no tener información oficial, pero admitieron que mantienen la esperanza.

“Oh, por supuesto, me interesaría. No sé nada, está literalmente por encima de mi nivel salarial. Solo sé lo que sé, y ellos solo me dicen cuándo aparecer y decir palabras. Pero sí, ya sabes, es un personaje difícil de interpretar. Sería difícil continuar de esa manera, pero también ha sido un buen desafío y uno que he disfrutado. Así que sí, por supuesto, estaría abierto a eso”, indicó Bentley.

El actor que da vida al jefe de la reserva Broken Rock también habló sobre las posibilidades de un spin-off centrado en la reserva. “Siempre lo desafío a participar en competencias de pulseada para asegurarme de que una de esas cosas suceda. [Risas] Taylor es una mente tan independiente y prolífica que podría estar abierto a sugerencias, y estoy seguro de que no es solo una posición parcial que me encantaría que eso sucediera, pero he escuchado a amigos en su círculo decir lo mismo”, bromeó..

Asimismo, agregó: “Entonces, no se le escapa, pero ya tiene mucho en su plato, y supongo que si el momento es el adecuado, si la cosa se desarrolla bien, entonces podría seguir ese curso de eventos, y eso sería fantástico”.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Paramount y de los creadores de “Yellowstone”. Los últimos episodios de la quinta temporada también podrían dejar una pista sobre el futuro de la franquicia.

Algunos rumores señalan que Cole Hauser y Kelly Reilly serán parte de otro spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Network)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 5 DE “YELLOWSTONE”?

La segunda parte de la quinta y última temporada de “Yellowstone” se estrenará en Paramount Network a partir del 10 de noviembre de 2024 a las 8 p.m. (Hora del Este) en Estados Unidos.