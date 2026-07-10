Hay películas que se disfrutan mejor cuando llegas con la menor información posible y “The Drama” (titulada en español “El drama”) entra directo en esa categoría. Y es que lo que empieza como la crónica de una boda casi perfecta entre los personajes de Zendaya y Robert Pattinson deriva en una comedia negra sobre una relación al borde del colapso a partir de un secreto que nunca debió salir a la luz. Así, si te provoca descubrirla desde la comodidad de tu casa, hay buenas noticias: la cinta ya forma parte del catálogo de Amazon Prime Video.

Vale precisar que el estreno en cines del filme vino acompañado de debate debido a la forma en la que aborda un tema sensible dentro de su trama, lo que llevó a organizaciones y diversos sectores del público a pronunciarse sobre el enfoque elegido por el director Kristoffer Borgli.

En paralelo, la crítica especializada quedó dividida: hubo reseñas que destacaron el trabajo actoral de Zendaya y Pattinson como lo mejor de la propuesta, mientras que otras consideraron que el guion no terminaba de sostener el tono que el largometraje prometía desde el arranque.

LA TRAMA DE “THE DRAMA”

“The Drama” se centra en Emma y Charlie, una pareja que parece tenerlo todo resuelto a días de casarse.

Sin embargo, todo cambia cuando una revelación inesperada pone en jaque lo que el joven creía saber sobre su amada.

De esta manera, la historia se mueve entre la comedia y el thriller psicológico, explorando qué tan bien conocemos a la persona con la que decidimos pasar el resto de nuestra vida.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “THE DRAMA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE DRAMA”?

Zendaya interpreta a Emma, una empleada de librería, y Robert Pattinson le da vida a Charlie, un director de museo.

Los acompañan: Alana Haim y Mamoudou Athie como Rachel y Mike, los mejores amigos de la pareja, además de Hailey Gates, Sydney Lemmon, Hannah Gross, Zoë Winters, Anna Baryshnikov y Damon Gupton en roles secundarios.

¿CUÁNDO LLEGÓ “THE DRAMA” A AMAZON PRIME VIDEO?

“The Drama” se sumó al catálogo de Amazon Prime Video en Latinoamérica el viernes 10 de julio del 2026.

Por lo tanto, si te encuentras en este territorio y quieres disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de la película romántica de comedia negra "The Drama", dirigida por Kristoffer Borgli (Foto: A24 / Square Peg / Live Free or Die Films)