La relación de Emma Harwood (Zendaya) y Charlie Thompson (Robert Pattinson) es puesta a prueba unos días antes de su boda debido a un impactante secreto. Lo que ella revela cambia el rumbo de la celebración y la semana previa a la ceremonia se vuelve caótica en “The Drama”, película escrita y dirigida por Kristoffer Borgli. ¿Cuándo se estrenará en los cines de Estados Unidos y otros países? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Además de Zendaya y Robert Pattinson, Mamoudou Athie (“Jurassic World: Dominion”), Alana Haim (“Haim”), Hailey Gates, Sydney Lemmon, Zoë Winters, Anna Baryshnikov y Michael Abbott Jr. también son parte del elenco de la comedia dramática y romántica producido por A24.

En conversación con Premiere, Pattinson contó que tenía dificultades con una escena de “The Drama”, pero Zendaya lo apoyó. “Teníamos una escena juntos que me estaba volviendo loco”, explicó. “Buscaba desesperadamente su significado, hasta el punto de escribir páginas y páginas de análisis textual… Terminé llamando a Zendaya la noche anterior al rodaje de la escena en cuestión”.

“Compartí mis dudas con ella, hablamos durante dos horas, y bla, bla, bla, y después de un rato, con mucha calma, finalmente me hizo entender que la frase simplemente decía lo que quería decir, que no había ningún significado oculto”, agregó.

El compromiso de Charlie Thompson (Robert Pattinson) y Emma Harwood (Zendaya) está en riesgo en la comedia dramática y romántica "The Drama" (Foto: A24)

SINOPSIS DE “THE DRAMA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Drama”, “una pareja felizmente comprometida se ve puesta a prueba cuando una revelación inesperada trastoca por completo la semana de su boda.”

Por lo que he visto en el tráiler, los protagonistas están emocionados por su boda y organizan los últimos detalles. Sin embargo, una conversación demasiado sincera lo cambia todo. Charlie no sabe cómo procesar el secreto de Emma y no puede dejar de pensar en ese evento.

Por supuesto, aún no conocemos la confesión de Emma, pero sin duda se trata de algo muy serio porque su prometido no es el único que tiene esa reacción, los amigos que también la escuchan tampoco vuelven a ver a la protagonista de la misma manera. La pareja intenta superar ese “inconveniente”, pero la tensión aumenta cada día previo a la boda.

FECHA DE ESTRENO DE “THE DRAMA”

“The Drama” se estrenó el 17 de marzo de 2026 en el DGA Theater Complex de Los Ángeles y se estrenará en los cines de Estados Unidos a partir del 3 de abril de 2026.

Fecha de estreno de “The Drama” en Estados Unidos: 3 de abril de 2026

Fecha de estreno de “The Drama” en Reino Unido: 3 de abril de 2026

Fecha de estreno de “The Drama” en Canadá: 3 de abril de 2026

Fecha de estreno de “The Drama” en México: 9 de abril de 2026

Fecha de estreno de “The Drama” en Perú: 9 de abril de 2026

Fecha de estreno de “The Drama” en Colombia: 9 de abril de 2026

Fecha de estreno de “The Drama” en Argentina: 9 de abril de 2026

Fecha de estreno de “The Drama” en Brasil: 9 de abril de 2026

Fecha de estreno de “The Drama” en Chile: 9 de abril de 2026

Fecha de estreno de “The Drama” en Uruguay: 9 de abril de 2026

Fecha de estreno de “The Drama” en Venezuela: 9 de abril de 2026

TRÁILER DE “THE DRAMA”

REPARTO DE “THE DRAMA”

Zendaya como Emma Harwood

Robert Pattinson como Charlie Thompson

Mamoudou Athie como Mike

Alana Haim como Rachel

Hailey Gates

Sydney Lemmon como Pauline

Zoë Winters

Anna Baryshnikov

Michael Abbott Jr. como Blake

Alana Haim es el encargado de interpretar a Rachel en la comedia dramática y romántica "The Drama", dirigida por Kristoffer Borgli (Foto: A24)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE DRAMA”?

“The Drama”, que cuenta con Ari Aster, Lars Knudsen y Tyler Campellone, tiene una duración de 105 minutos, es decir, 1 hora y 45 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THE DRAMA”?

El rodaje principal de “The Drama” comenzó el 21 de octubre de 2024 en el Reino Unido. Las grabaciones también se realizaron en Boston, Massachusetts, en Nueva York y Los Ángeles. La filmación terminó el 12 de diciembre de 2024.