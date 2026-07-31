Con la llegada a los cines de “Spider-Man: Brand New Day” (titulada en español “Spider-Man: Un nuevo día”), Rotten Tomatoes movió al instante su medidor de calidad de toda la saga arácnida. Desde entonces, la duda inevitable entre los fans es clara: en qué posición se ubica la nueva cinta de Tom Holland frente a los clásicos de Sam Raimi y las producciones animadas del Spider-Verso. Así, la ubicación final tiene varios giros llamativos, en especial cuando se pone lado a lado la nota de la crítica con la calificación del público.

Vale precisar que la producción llega marcando un reinicio narrativo para el Peter Parker de Holland, en un momento en el que el personaje enfrenta un mundo que literalmente lo olvidó.

Ese giro emocional ha generado bastante conversación entre la comunidad de fans, que llevaba años esperando ver hacia dónde iba la historia tras el cierre de “No Way Home”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”:

¿QUÉ LUGAR OCUPA “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY” SEGÚN EL RANKING DE ROTTEN TOMATOES?

Según Rotten Tomatoes, la cinta tiene un 91% de aprobación de la crítica, con 269 reseñas contabilizadas.

Ese puntaje la coloca cerca de la parte alta de la tabla histórica de la saga, aunque no logra superar a los títulos mejor calificados.

Importante: tal como te puedes imaginar, el Tomatómetro sigue moviéndose con cada reseña nueva que se suma.

EL RANKING DE LOS LARGOMETRAJES DE “SPIDER-MAN” SEGÚN ROTTEN TOMATOES

A continuación, revisa la tabla comparativa de las películas de la saga “Spider-Man”, de acuerdo con el puntaje de la crítica y de la audiencia de cada título en Rotten Tomatoes.

Puesto Película Crítica Audiencia 1 “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018) 97% 93% 2 “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (2023) 95% 95% 3 “Spider-Man: No Way Home” (2021) 93% 97% 4 “Spider-Man 2″ (2004) 93% 82% 5 “Spider-Man: Homecoming” (2017) 92% 87% 6 “Spider-Man: Brand New Day” (2026) 91% 98% 7 “Spider-Man: Far From Home” (2019) 91% 95% 8 “Spider-Man” (2002) 90% 67% 9 “The Amazing Spider-Man” (2012) 71% 77% 10 “Spider-Man 3” (2007) 62% 51% 11 “The Amazing Spider-Man 2” (2014) 50% 64%

¿QUÉ TAN BIEN LE FUE A “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY” ENTRE LA AUDIENCIA?

El dato que más llama la atención es el del público general.

Y es que, mientras la crítica ubica a “Brand New Day” en la mitad alta de la tabla, el Popcornómetro de Rotten Tomatoes le da 98% de aprobación entre más de 5,000 calificaciones verificadas, uno de los puntajes de audiencia más altos de toda la saga hasta el momento.

Así, ese contraste entre la crítica y la respuesta arrolladora del público repite un patrón que ya se había visto con “Spider-Man: Far From Home” y “Spider-Man: No Way Home”, ambas con puntajes de audiencia por encima del 95%.

El póster oficial de la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Marvel Studios / Sony Pictures)