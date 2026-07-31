FC Barcelona visita a Birmingham City como parte de su preparación para la temporada 2026/27 este viernes 31 de julio desde el St. Andrew’s Stadium, recinto deportivo localizado en el barrio de Bordesley de Birmingham (Reino Unido). Revisa la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso en vivo y en directo por diferentes plataformas , correspondiente por la ronda de eliminación directa del máximo torneo de selecciones.

¿A qué hora ver EN VIVO FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso en el mundo?

Para que no te pierdas el partido FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso este viernes 31 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 2:45 pm

Estados Unidos (CT): 1:45 pm

Estados Unidos (MT): 12:45 pm

Estados Unidos (PT): 11:45 am

México (CDMX): 12:45 pm

España: 8:45 pm

Argentina: 3:45 pm

Brasil (Brasilia): 3:45 pm

Uruguay: 3:45 pm

Paraguay: 3:45 pm

Puerto Rico: 2:45 pm

República Dominicana: 2:45 pm

Bolivia: 2:45 pm

Venezuela: 2:45 pm

Chile (Santiago): 2:45 pm

Panamá: 1:45 pm

Ecuador: 1:45 pm

Perú: 1:45 pm

Colombia: 1:45 pm

Costa Rica: 12:45 pm

El Salvador: 12:45 pm

Guatemala: 12:45 pm

Honduras: 12:45 pm

Nicaragua: 12:45 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso?

Este viernes 31 de julio se podrá ver el partido FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Barça Play y YouTube Premium

México: Barça Play y YouTube Premium

España: Barça Play y YouTube Premium

Alemania: Barça Play y YouTube Premium

Argentina: Barça Play y YouTube Premium

Brasil: Barça Play y YouTube Premium

Colombia: Barça Play y YouTube Premium

Uruguay: Barça Play y YouTube Premium

Perú: Barça Play y YouTube Premium

Ecuador: Barça Play y YouTube Premium

Bolivia: Barça Play y YouTube Premium

Venezuela: Barça Play y YouTube Premium

Costa Rica: Barça Play y YouTube Premium

El Salvador: Barça Play y YouTube Premium

Nicaragua: Barça Play y YouTube Premium

República Dominicana: Barça Play y YouTube Premium