Desde el ciclo escolar 2026-2027, miles de estudiantes de escuelas públicas en Florida tendrán que cursar un nuevo bloque obligatorio dedicado a la historia del comunismo dentro de las clases de estudios sociales. La iniciativa, que el gobernador Ron DeSantis ya había convertido en ley y que ahora cuenta con el aval definitivo del Florida Board of Education, fija estándares que los distritos deberán incorporar en sus programas oficiales. En un estado donde muchas familias llegaron huyendo de regímenes autoritarios, las autoridades sostienen que este contenido busca que los alumnos comprendan el origen y evolución de esa corriente, sus impactos políticos, económicos y sociales, y las atrocidades atribuidas a distintos gobiernos a lo largo del siglo XX.

Se trata de una modificación que alcanzará a estudiantes desde sexto grado hasta la secundaria y que busca introducir, de forma progresiva, el análisis del comunismo y sus consecuencias. El Florida Department of Education (FDOE) asegura que los estándares fueron elaborados por docentes y especialistas del estado y que la instrucción será “apropiada para la edad y el desarrollo” de quienes asisten a las escuelas públicas.

LA LEY QUE IMPULSÓ RON DESANTIS

El nuevo currículo forma parte de la ley SB 1264, aprobada por la Legislatura de Florida y firmada por Ron DeSantis en 2024. Esa norma exige que los centros educativos expliquen las “atrocidades” cometidas bajo regímenes comunistas a lo largo de la historia y lo que las autoridades describen como una “amenaza creciente” para Estados Unidos y sus aliados.

Según el comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, el objetivo es que los jóvenes comprendan el impacto humano y las consecuencias de estos gobiernos, en un contexto que el liderazgo estatal considera clave para el debate político e internacional. En Florida, donde cada 10 de noviembre se conmemora el Victims of Communism Day, esta agenda pedagógica se alinea con un discurso oficial que busca subrayar el sufrimiento de quienes huyeron de países como Cuba, Venezuela o la antigua Unión Soviética y hoy forman parte de la comunidad hispana del estado.

DeSantis aprobó esta ley en abril de 2024 (Foto: Gage Skidmore / Flickr)

¿QUÉ TEMAS DEBERÁN ENSEÑAR LAS ESCUELAS DE FLORIDA?

El contenido se impartirá dentro de las clases de estudios sociales y abarcará movimientos comunistas tanto en el extranjero como en el propio país. La legislación establece que la enseñanza debe adaptarse a la edad de los alumnos e incluir comparaciones con otros sistemas políticos.

A diferencia de otros cambios educativos, este diseño curricular recorre distintos momentos históricos que muchas familias de origen latino conocen de cerca: la Revolución Cubana, la situación actual en Venezuela, la historia reciente de Nicaragua y los procesos en China o la Unión Soviética.

Resumen de los principales temas obligatorios:

Tema Contenido requerido Historia del comunismo en EE.UU. Movimientos dentro del país, tácticas políticas y efecto en el sistema democrático. Regímenes comunistas extranjeros Atrocidades y violaciones a derechos humanos en distintos Estados. Comparación de ideologías Comunismo, totalitarismo y otros modelos frente a los principios de libertad y democracia. Amenazas contemporáneas Expansión de estas ideas y su impacto en Estados Unidos y sus aliados, especialmente en el siglo XX. Revoluciones comunistas Factores económicos, industriales y políticos que precedieron esos procesos. Cuba y América Latina Políticas del gobierno cubano y difusión del comunismo en la región, incluyendo experiencias en Venezuela, Nicaragua y otros países latinoamericanos.

Uno de los puntos que más atención ha generado es el enfoque específico sobre Cuba y América Latina, un tema especialmente relevante para comunidades del sur del estado, donde es común escuchar historias de exilio en barrios como Little Havana, Hialeah o Doral. Para muchos hogares hispanos, lo que antes formaba parte de las conversaciones familiares ahora también llegará al salón de clases.

¿DESDE QUÉ GRADO COMENZARÁ LA ENSEÑANZA?

Los estándares aprobados indican que la instrucción comenzará desde sexto grado y continuará hasta el final de la secundaria. Cada nivel tendrá objetivos diferenciados y ejemplos históricos específicos, con la intención de construir una narrativa progresiva sobre el comunismo y sus efectos.

Sexto grado

En esta etapa se abordarán sociedades comunales de la antigüedad y sus impactos económicos y sociales, como introducción general al tema.

Los estudiantes analizarán:

La vida comunal en Esparta.

La dependencia espartana de los ilotas (esclavos).

El sistema Agoge.

Las limitaciones comerciales y de innovación.

Los latifundios romanos.

El uso del trabajo esclavo.

El papel de la Cura Annonae en Roma.

Séptimo grado

El programa pasa a examinar el funcionamiento de gobiernos comunistas y su efecto sobre las libertades individuales, un eje que conecta con la experiencia de muchos migrantes que llegaron a Florida buscando mayores opciones políticas y económicas.

Los principales contenidos serán:

Censura y restricción de la libertad de expresión.

Control de la prensa.

Limitaciones a la disidencia política.

Restricciones a la libertad religiosa.

Fracasos de la planificación económica centralizada.

Planes quinquenales de la Unión Soviética.

El Gran Salto Adelante en China.

Comparaciones entre violencia política en Estados comunistas y democráticos.

Octavo grado

El enfoque se traslada a los primeros experimentos de vida comunal y colectivista en Estados Unidos, un capítulo menos conocido para parte del público hispanohablante pero clave para entender cómo el país debatió estas ideas desde sus orígenes.

Los estudiantes estudiarán:

Jamestown.

Plymouth Colony.

Experiencias tempranas de colectivismo.

Razones del giro hacia la propiedad privada.

Falta de incentivos económicos.

Episodios de hambruna.

El experimento utópico de Brook Farm y su fracaso.

¿Qué pasará en la secundaria?

Los estándares para noveno a duodécimo grado abarcan unas 30 páginas y desarrollan con mucho más detalle la historia del comunismo en Rusia, China, Cuba, Europa del Este y América Latina.

También incluyen análisis de revoluciones, sistemas totalitarios, conflictos internacionales y el impacto económico y político de distintos regímenes. Para los estudiantes de high school, esto puede significar estudiar casos concretos como la Revolución Cubana, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, la Revolución Cultural en China o las transiciones en Europa del Este, temas que ya aparecen con frecuencia en los medios hispanos del estado.

Aunque el documento es amplio, el objetivo general es que los jóvenes puedan comparar modelos políticos, evaluar consecuencias históricas, comprender el desarrollo de estas ideologías durante los siglos XIX y XX y reconocer cómo impactaron a comunidades de inmigrantes que hoy forman parte del tejido social de Florida.

¿CUÁNDO ENTRARÁN EN VIGOR LOS NUEVOS CURSOS?

La implementación oficial comenzará en el año escolar 2026-2027, por lo que los distritos deberán adaptar sus programas de estudios sociales a los estándares aprobados por el Florida Board of Education.

En términos prácticos, esto significa que miles de alumnos en todo el estado recibirán instrucción obligatoria sobre comunismo a partir de sexto grado, convirtiendo a Florida en uno de los territorios con un currículo más específico sobre este tema dentro de la educación pública estadounidense.