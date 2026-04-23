Un delincuente con talento excepcional para las matemáticas que acaba convertido en profesor de instituto por encargo de la policía: esa es la base de una comedia francesa que acaba de llegar a Netflix como miniserie de 8 episodios, perfecta para una maratón por su combinación de humor, crimen y vida escolar. Entonces, si este tipo de historias te llama la atención, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la ficción fue creada por François Uzan, guionista vinculado a títulos como “Lupin” y “Represent”.

Y, en su elenco principal, figuran intérpretes como Alexandre Kominek, Laurence Arné, Leslie Medina, Joséphine de Meaux, Bérangère McNeese, Yannik Landrein, Jean-Claude Muaka, Sabrina Ouazani, Fred Testot y Gustave Kervern.

El show televisivo al que nos referimos es "El profe" (en su idioma original: "Recalé" y en inglés: "Flunked“), el cual combina géneros como la comedia, la acción y el romance a lo largo de su trama.

LA TRAMA DE “EL PROFE”

La serie narra la historia de Eddy (Alexandre Kominek), un genio de las matemáticas y delincuente de poca monta que acepta infiltrarse en un instituto para librarse de la cárcel.

Así, su nueva identidad es la de profesor y su misión secreta consiste en identificar al hijo de un criminal importante.

De esta manera, nuestro protagonista intentará sobrevivir a las clases, a los alumnos y a la investigación sin que nadie descubra quién es en realidad.

Todo esto mientras apreciamos el contraste entre la brillantez matemática del hombre y su torpeza emocional: resulta que, cuanto más se integra en la comunidad educativa, más difícil le resulta mantener el engaño y separar la misión policial de los vínculos que va creando con estudiantes y colegas.

EL TRÁILER DE LA SERIE “EL PROFE”

¿DÓNDE VER “EL PROFE”?

“El profe” está disponible exclusivamente en Netflix desde el jueves 23 de abril del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con unas suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

LISTA DE CAPÍTULOS DE “EL PROFE”

A continuación, repasa la lista de capítulos de “El profe”, cada uno con una duración aproximada de 30 minutos.

1. «Infiltrado». Cuando la policía lo atrapa en una redada, Eddy, un estafador de poca monta, tiene dos opciones: ir a la cárcel o infiltrarse como profesor de matemáticas en una escuela.

Cuando la policía lo atrapa en una redada, Eddy, un estafador de poca monta, tiene dos opciones: ir a la cárcel o infiltrarse como profesor de matemáticas en una escuela. 2. «Hackeado». El caos reina en la escuela tras un tenso simulacro de seguridad y las andanzas nocturnas de Eddy, quien termina bajo sospecha… y más cerca de Tiphaine.

El caos reina en la escuela tras un tenso simulacro de seguridad y las andanzas nocturnas de Eddy, quien termina bajo sospecha… y más cerca de Tiphaine. 3. «Desembarcado». En una excursión escolar a Normandía, Eddy intenta recolectar muestras de ADN para Lucie e impresionar a Tiphaine de una forma bastante polémica.

En una excursión escolar a Normandía, Eddy intenta recolectar muestras de ADN para Lucie e impresionar a Tiphaine de una forma bastante polémica. 4. «Rebelde». Cuando un bloqueo en la escuela atrae la atención de los medios, Eddy intenta descubrir un infiltrado entre los profesores, lo que desencadena una protesta con tintes políticos.

Cuando un bloqueo en la escuela atrae la atención de los medios, Eddy intenta descubrir un infiltrado entre los profesores, lo que desencadena una protesta con tintes políticos. 5. «Viral». El profesor Pez se hace viral en Francia. Entretanto, Lucie intenta llegar a un acuerdo con el contacto de Sagirov, y Eddy aparece en la televisión local.

El profesor Pez se hace viral en Francia. Entretanto, Lucie intenta llegar a un acuerdo con el contacto de Sagirov, y Eddy aparece en la televisión local. 6. «Apegado». Mientras alguien del pasado arroja nueva luz y genera nuevas dudas sobre el caso, Eddy organiza una reunión con un grupo de madres para que Lucie pueda buscar pistas.

Mientras alguien del pasado arroja nueva luz y genera nuevas dudas sobre el caso, Eddy organiza una reunión con un grupo de madres para que Lucie pueda buscar pistas. 7. «Atascado». Una carta de amor ablanda el corazón de Tiphaine. Una mentira imprudente provoca una oleada de acusaciones. Lucie lleva a Eddy al límite para completar la misión.

Una carta de amor ablanda el corazón de Tiphaine. Una mentira imprudente provoca una oleada de acusaciones. Lucie lleva a Eddy al límite para completar la misión. 8. «Búsqueda». Con francotiradores rodeando la escuela, los estudiantes se preparan para los exámenes. Mientras el pánico aumenta, Eddy arriesga su vida para proteger a una estudiante.

El póster de "El profe", serie francesa que se desarrolla a lo largo de 8 episodios (Foto: Netflix)