Los usuarios buscan, cada vez más, páginas que ayuden a enviar archivos ‘pesados’, debido a que el correo electrónico y la mensajería instantánea no siempre es la mejor opción, ya que no aceptan una cantidad de gigas y no respetan la calidad.

Ante la necesidad, nació WeTransfer, página web que permite el envío de hasta 2 GB generando un simple enlace que va dirigido a una cantidad de destinatarios.

Pero no es la única opción y algunas ofrecen mayor cantidad de espacio.

Desventajas de WeTransfer

Es una página web muy conocida y su interfaz de uso intuitiva la ha ayudado a crecer en todo el mundo, pero presenta limitaciones en su versión gratuita.

Tamaño de archivos. Solo permite 2 GB, cuando la mayoría de alternativas parecidas ofrecen mínimo 5GB.

Solo permite 2 GB, cuando la mayoría de alternativas parecidas ofrecen mínimo 5GB. Caducidad de envío. El enlace de descarga caduca en siete días y en otras plataformas puede llegar a 14 días.

El enlace de descarga caduca en siete días y en otras plataformas puede llegar a 14 días. Seguridad. Algunas plataformas brindan el uso de una contraseña para que los archivos no lleguen a malas manos.

¿Cómo funciona WeTransfer?

Ingresa a la página web de WeTransfer y no es necesario crearte una cuenta. Puedes enviar un correo con los archivos o hacer clic en los tres puntos al lado del botón de “enviar” y elegir la opción “Conseguir enlace de transferencia”.

En el botón del símbolo más (+) puedes subir los archivos, o en todo caso seleccionar una carpeta.

Escribes un título y mensaje, da clic en “Utilizar enlace”. Tras la carga te brindará un enlace que puedes compartir con la persona que quiere descargar el archivo.

Páginas parecidas a WeTransfer

El servicio permite enviar archivos gratis y si el envío es de 2GB se realiza forma inmediata, pero si es más pesado se añade a una lista de espera y pasarán un par de horas para que los destinatarios puedan descargarlos. No se recomienda para envíos urgentes.

Lo bueno es que los archivos se pueden proteger con contraseña y estarán disponibles para descargar por 14 días.

Ofrece envíos y almacenamiento de hasta 10 GB en la versión gratuita. Además, la plataforma cuenta con un sistema de cifrado con clave de seis dígitos.

Es una buena opción para el envío de imágenes y videos en alta calidad. Hasta 5GB de envío en la versión gratuita y los destinatarios pueden descargar un álbum completo en archivo zip o solo las fotos que le interesan.

Se puede enviar de hasta 5 GB de archivos y se almacena hasta por 7 días. Eso sí, en la versión pago se pueden llegar a enviar hasta 50 GB de datos.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.