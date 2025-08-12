Los primeros episodios de la segunda temporada de “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España) se han posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix a nivel internacional. Por lo tanto, los fanáticos de la serie creada por Alfred Gough y Miles Millar esperan con ansias la segunda parte, que llegará en septiembre de 2025. Mientras tanto, te comparto una lista de series con temática similar que te pueden interesar.

Luego de sumergirte en los misterios que esconde el sombrío y glorioso mundo de la Academia Nunca Más, probablemente buscan historias góticas o que combinen misterio sobrenatural, humor negro y terror, y que puedes encontrar en Netflix y otras plataformas de streaming.

ESTAS SON LAS SERIES QUE PUEDES VER ANTES DE “WEDNESDAY” - TEMPORADA 2 PARTE 2

1. La maldición de Hill House

Creada y dirigida por Mike Flanagan, “La maldición de Hill House” (“The Haunting of Hill House”) es una serie antológica de Netflix basada ligeramente en la novela de 1959 del mismo nombre de Shirley Jackson y protagonizada por Michiel Huisman, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel y Victoria Pedretti.

Sinopsis: “Con flashes del pasado y del presente, una familia rota enfrenta los tormentosos recuerdos de su viejo hogar y el terror que la hizo alejarse de allí.”

Carla Gugino interpretó a Olivia Crain en la serie antológica "La maldición de Hill House" (Foto: Netflix)

2. Una serie de eventos desafortunados

Basada en la serie de libros homónima de Lemony Snicket (seudónimo delautor estadounidense Daniel Handler), “Una serie de eventos desafortunados” (“A Series of Unfortunate Events”) cuenta con las actuaciones estelares de Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Malina Weissman, Louis Hynes, K. Todd Freeman y Presley Smith.

Sinopsis: “Los extraordinarios huérfanos Baudelaire deben enfrentar problemas, tribulaciones y al malvado conde Olaf en su fatídica misión de descubrir los secretos de la familia.”

"Una serie de eventos desafortunados" basada en la serie de libros homónima de Lemony Snicket (Foto: Netflix)

3. El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

Creada y presentada por Guillermo del Toro, “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro” (“Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities”) es una serie antología de terror de Netflix. Se trata de un homenaje a las antologías de suspenso presentadas por Alfred Hitchcock y Rod Serling, “Alfred Hitchcock Presenta” y “La dimensión desconocida”, respectivamente.

Sinopsis: “En esta colección de terror escalofriante y de gran impacto visual, las pesadillas más extrañas se desenvuelven en ocho tétricas historias seleccionadas por Guillermo del Toro.”

"El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" es una serie de antología de terror estadounidense creada y presentada por Guillermo del Toro (Foto: Netflix)

4. American Horror Story: Coven

“American Horror Story: Coven” es una serie antológica de terror ambientada en Nueva Orleans en 2013 y que cuenta con un elenco conformado por Sarah Paulson, Taissa Farmiga, Frances Conroy, Emma Roberts, Lily Rabe, Evan Peters, Denis O’Hare, Kathy Bates y Jessica Lange.

Sinopsis: “Tras 300 años de brujas viviendo en secreto, nuevos ataques han amenazado su supervivencia y obligado a niñas ‘superdotadas’ a asistir a una escuela especial por seguridad.”

Se trata de la tercera temporada de la serie antológica de terror "American Horror Story" (Foto: FX)

5. Entrevista con el vampiro

Basada en Crónicas Vampíricas de Anne Rice, “Entrevista con el vampiro” (“Interview with the Vampire”) es una serie de terror gótico desarrollada por Rolin Jones para AMC. Jacob Anderson y Sam Reid son los protagonistas de esta producción.

Sinopsis: “El periodista Daniel Molloy entrevista al vampiro Louis de Pointe du Lac. Comenzando en Nueva Orleans en 1910, la historia de Louis habla de su relación con el vampiro Lestat, la inexperta Claudia y su intento como familia para sobrevivir juntos a la inmortalidad.”