Si, como a mí, te cautivó la primera temporada de “Wednesday” en Netflix, entonces esta noticia te alegrará el día. La aclamada serie, que se convirtió en un fenómeno global tras su estreno, ha confirmado oficialmente su regreso. La fascinación por su oscura estética, su humor ácido y, sobre todo, la magnética interpretación de Jenna Ortega como Wednesday Addams (conocida como Merlina o Miércoles en diferentes países) nos dejó a todos con ganas de más. ¡La espera para una nueva dosis de misterio y caos gótico adolescente está por terminar

Netflix ha revelado los detalles de la segunda temporada de “Wednesday”, y si estás tan emocionado como yo, seguramente quieres saberlo todo: cuándo se lanza, a qué hora se habilitan los capítulos y cómo puedes verlos desde Estados Unidos u otros países. Así que aquí va todo lo que necesitas saber para no perderte ni un minuto del regreso de Nevermore Academy.

Dedos en la segunda temporada de "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS NUEVOS EPISODIOS?

La fecha ya está marcada en el calendario: miércoles 6 de agosto de 2025. Ese día se lanza la primera parte de la temporada 2, que incluirá los primeros cuatro episodios. Y ojo, porque esta entrega estará dividida en dos partes, al estilo de otros grandes estrenos recientes. La segunda mitad —es decir, los capítulos restantes— llegará el 3 de septiembre de 2025.

¿A QUÉ HORA SE PODRÁN VER?

Como ya es costumbre en Netflix, los episodios se liberarán a la medianoche, hora del Pacífico (PT), lo que significa que, si estás en el Este de EE.UU., podrás empezar a verlos desde las 3:00 a.m. (ET). En el Reino Unido, estarán disponibles a partir de las 8:00 a.m. (BST). Así que sí, los más fanáticos tendrán que trasnochar o madrugar, según tu zona.

País Hora local de estreno México (CDMX) 2:00 a.m. Colombia 3:00 a.m. Perú 3:00 a.m. Ecuador 3:00 a.m. Panamá 3:00 a.m. Venezuela 4:00 a.m. Bolivia 4:00 a.m. Chile 4:00 a.m. Paraguay 4:00 a.m. Uruguay 5:00 a.m. Argentina 5:00 a.m. Brasil (Brasilia) 5:00 a.m.

¿DÓNDE Y CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”?

La segunda temporada estará disponible exclusivamente en Netflix, como era de esperarse. Si ya tienes suscripción, no necesitas hacer nada más que esperar la fecha. Todos los niveles de suscripción (básico, estándar y premium) tendrán acceso a los episodios. Solo asegúrate de tener la app actualizada o ingresar desde el navegador.

Emma Myers como Enid Sinclair y Jenna Ortega en el personaje de Wednesday en la segunda temporada de la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

CALENDARIO COMPLETO DE LANZAMIENTO

Para que no haya confusiones, aquí te dejo el cronograma de los ocho episodios divididos en dos tandas:

Episodio 1: 6 de agosto de 2025

Episodio 2: 6 de agosto de 2025

Episodio 3: 6 de agosto de 2025

Episodio 4: 6 de agosto de 2025

Episodio 5: 3 de septiembre de 2025

Episodio 6: 3 de septiembre de 2025

Episodio 7: 3 de septiembre de 2025

Episodio 8: 3 de septiembre de 2025

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA NUEVA TEMPORADA?

Netflix ya adelantó que la historia de Wednesday Addams tomará un giro aún más oscuro y misterioso. Según la sinopsis, Merlina tendrá que resolver un nuevo caso mientras lidia con secretos familiares y amenazas sobrenaturales. Además, su amistad con Enid Sinclair se pondrá a prueba, y la trama girará en torno a una “bomba de tiempo” que podría afectar todo Nevermore. El elenco también regresa con Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán y nuevos rostros.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2?

Al igual que la primera entrega, la segunda temporada de “Wednesday” contará con ocho episodios en total. Pero como te decía antes, esta vez están divididos en dos partes para mantener el suspenso más tiempo. Aun así, la serie promete más acción, más criaturas y más momentos icónicos con Jenna Ortega como protagonista absoluta.

