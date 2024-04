Jamie Inlow escuchó con atención cuando su vecino mencionó que el apartamento sobre su granero estaba vacío. Corría junio de 2019. Inlow, su esposo y su hijo acababan de mudarse a Scottsville, Virginia, Estados Unidos, a 20 millas al sur de la Universidad de Virginia, donde Inlow trabajaba como directora de programas estudiantiles. Su vecino le estaba dando un recorrido por su propiedad: el granero, 150 ovejas y el piso sin amoblar que alquilaba. Él no estaba interesado en administrar un alquiler, así que Inlow fue a casa, redactó un plan de negocios y le hizo una propuesta: si le daba US$2,000, ella amoblaría el apartamento usando Facebook Marketplace y lo ofrecería en Airbnb. Lo que paso luego se ha vuelto viral en las redes.

Inlow gestionó la lista, lanzando una empresa llamada Be Still Getaways para hacerlo, y compartió las ganancias a la mitad con su vecino. Después de comenzar a ganar dinero, el dúo se unió para una segunda lista. Inlow encontró otro socio para una tercera unidad de alquiler, dividiendo las ganancias de la misma manera.

Hoy en día, Be Still Getaways gestiona 119 alquileres vacacionales en Virginia. Según CNBC Make It, la empresa generó US$2 millones el 2022 en plataformas de alquiler como Airbnb.

Hasta el 2022, Inlow mantuvo su trabajo a tiempo completo mientras hacía crecer Be Still Getaways como un trabajo paralelo, trabajando hasta 80 horas por semana, a veces con su hijo físicamente atado a su pecho, dice.

“Si no hubiera mantenido mis dos trabajos, nunca habría podido escalar mi negocio”, dice Inlow a CNBC Make It.

VIRAL | El Brown Barn, que también albergaba caballos, ovejas y cabras, fue la primera propiedad de Be Still Getaways. (Instagram @bestillgetaways)

Estrategias clave para el éxito: SEO y marketing de influencers

Antes de iniciar Be Still Getaways, Inlow trabajaba unas 30 horas a la semana y ganaba US$50,000 al año entre su trabajo en la universidad y consultoría, dice. Quería reducir eso o encontrar trabajo remoto para pasar más tiempo en casa con su hijo.

El plan cambió cuando su vecino aceptó dejarla listar el apartamento. Rápidamente ideó el nombre “Be Still Getaways” y tuvo a un exestudiante diseñar el logotipo de la empresa.

Confío en Google para su estrategia: al enterarse de que la optimización para motores de búsqueda podría atraer nuevos clientes, creó una cuenta en Instagram y un sitio web. Pagó a una empresa para que la ayudara a crear hashtags y construir su presencia en línea, todo para una sola propiedad de Airbnb.

Luego, Inlow notó que una influencer local, Julia Randall, interactuaba con varias publicaciones de Instagram de Be Still Getaways. Le pidió a Randall que promocionara la lista de Airbnb en su página “Estancias y escapadas”, a cambio de una estadía gratuita. Dos meses después de ser listado, el apartamento se reservaba a diario.

Aprovechando el impulso

Queriendo capitalizar el impulso, Inlow volvió a su vecino convertido en inversor y le pidió US$110,000, dice, esta vez para comprar, construir y amueblar una casa pequeña en Craigslist.

El mismo modelo de negocio se aplicó: él financió el gasto, ella construyó y gestionó la lista en su propiedad, y el dúo dividió las ganancias a la mitad. La lista se puso en marcha en Airbnb en marzo de 2020. A pesar de las restricciones de COVID-19, se alquilaba regularmente.

Cuando una antigua compañera de clase de secundaria se acercó pidiendo consejo sobre Airbnb, Inlow dijo que rediseñaría y administraría la propiedad ella misma por US$10,000. El dúo dividió las ganancias y una unidad de alquiler compartida se convirtió rápidamente en tres.

Para finales de 2020, Be Still Getaways gestionaba 20 propiedades. “Definitivamente pasaba 20 horas a la semana solo en investigación”, dice Inlow. “Probablemente estaba empujando entre 30 y 40 horas por semana [en Be Still Getaways], además de mis otros trabajos”.

Convirtiendo un trabajo paralelo en una ocupación de tiempo completo

Para 2021, Be Still Getaways gestionaba 30 propiedades. Inlow contrató a un director de operaciones y personal a tiempo parcial para limpieza, preparación y reparaciones.

La empresa lucía impresionante en papel, pero consumía tiempo y salario de Inlow: se pagó solo US$10,000 ese año, dice.

Ese otoño, Inlow compró otra empresa de gestión de propiedades, Cape Charles Escapes, para expandir su cartera de alquileres a la costa de Virginia. Co-fundó un negocio llamado Carriage House con un agente de bienes raíces local, quien encontraba personas que querían alquilar su propiedad, pero no estaban seguras de cómo hacerlo, y las dirigía a Be Still Getaways.

Las inversiones valieron la pena. En marzo de 2022, Inlow renunció a su trabajo universitario a tiempo completo. Cuatro meses después, pasó de pagarse “lo que quedaba” a un salario anual de US$72,000, dice.

Ahora, Inlow y su esposo trabajan para Be Still Getaways y ganan un total de US$150,000 al año, dice. La empresa cuenta con ocho trabajadores a tiempo completo, incluido un reparador de guardia, y unos 60 empleados a tiempo parcial.

Administra alquileres a corto plazo, a medio plazo, posadas y moteles, algunos de los cuales han sido destacados en sus respectivas plataformas de alquiler en línea. Be Still Getaways apareció en la lista de propiedades “Colectivas” de la plataforma de gestión de alquiler Eviivo, un grupo de “alojamientos únicos, notables y de lujo propiedad de manera independiente en todo el mundo”, en marzo, por ejemplo.

