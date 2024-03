A la edad de 10 años, Jenny Woo desarrolló una habilidad excepcional para leer las señales sociales no verbales. Era una necesidad: emigró de China a Houston y no hablaba inglés. Se conectaba con sus compañeros principalmente a través de lo que ahora define como inteligencia emocional, o IE, observando su lenguaje corporal y escuchando los tonos de sus voces para aprender qué los emocionaba, inspiraba y enfurecía. Su historia de superación es viral en las redes sociales.

En las décadas siguientes, Woo convirtió sus habilidades de IE en una carrera en corporaciones como Deloitte y Cisco, capacitando a gerentes sobre cómo comunicarse mejor. Pasó algún tiempo ayudando a dirigir la escuela Montessori de sus hijos en el sur de California.

Mientras trabajaba en su maestría en la Universidad de Harvard en 2018, invirtió US$1,000 de sus ahorros para lanzar Mind Brain Emotion, que vende juegos de cartas centrados en la IE en Amazon. El año pasado, el negocio secundario generó US$1.71 millones en Amazon. Woo estima que el 40% de esos ingresos son ganancias.

Trabaja 3 horas a la semana

Entre el negocio secundario y sus otras tres fuentes de ingresos actuales: dar conferencias en la Universidad de California Irvine, dirigir un curso en línea sobre IE y consultoría empresarial independiente, trabaja entre tres y 30 horas por semana, dice a CNBC Make It. Su carga de trabajo depende de la temporada, y sus múltiples fuentes de ingresos le permiten desconectarse por completo cuando sus tres hijos están en casa.

“La misión siempre ha sido hacer que el conocimiento, las habilidades, la competencia, las mentalidades y las actitudes sean accesibles ... para que realmente todos disfruten”, dice Woo, de 42 años. “Pero poder apoyar a mis hijos ... también es una verdadera medida de éxito para mí”.

Cómo lleva su negocio

Woo habla sobre cómo estableció su negocio secundario, por qué elige dirigirlo sola y su consejo para cualquiera que quiera replicar su camino. “Es una elección muy intencional para mí ser la [única] fundadora. Desde mi experiencia en el mundo corporativo y en Harvard Innovation Labs, he visto a cofundadores realmente descontrolarse [y arruinar amistades]. Realmente quería evitar eso”, contó.

“También ayuda con la programación. Comencé esto como estudiante a tiempo completo y madre. Ahora, me gusta poder viajar con mis tres hijos. Puedo tener control sin sentir que estoy decepcionando a [un socio]”, reveló. “A medida que mis hijos crezcan, eventualmente me gustaría operacionalizar y hacer crecer el negocio a nivel global. Definitivamente estoy buscando delegar y traer gente a mi equipo, pero solo si tienen los talentos adecuados”, agregó.

Woo tienes cinco títulos académicos y una década de experiencia trabajando para corporaciones. Su consejo para tener éxito: “La primera: nunca dejar de aprender. Les digo a mis estudiantes que primero soy un aprendiz de por vida y luego un empresario”.

“También tienes que ser tu propio animador. Cuando aún estaba aprendiendo inglés en la escuela secundaria y preparatoria, hubo tantos incidentes en los que me sentí tan avergonzada, donde sentí que no era lo suficientemente buena, donde sentí que no sabía nada. [Navegar por esos] problemas puede darte habilidades de afrontamiento y hacerte más resiliente. Habrá críticos y copiones. Solo tienes que seguir adelante”, contó.