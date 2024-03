Cada vez son más las personas que se arriesgan a dejar su trabajo estable e iniciar un negocio propio, mientras que otros llevan ambos retos en simultáneo. Si bien siempre hay algo de temor por todo lo que significa, empezando desde la inversión, son muchos los puntos positivos que se pueden recoger de hacer realidad ese sueño de por fin montar algo que lleva tu nombre y empeño. Hoy te traigo la historia de Noah Kagan, director ejecutivo de AppSumo y autor del libro “Million Dollar Weekend”. Él es un influencer de negocios muy destacado en Estados Unidos y quien se animó a revelar los secretos que lo llevaron al éxito.

Todo empezó con una experiencia personal que marcó su carrera: fue despedido apenas nueve meses después de haber sido contratado en Facebook. Esta situación, lejos de desanimarlo, se convirtió en el impulso necesario para empezar a crear su propio camino hacia la fortuna.

“Si Facebook no me hubiera despedido hace 15 años, mi vida podría haber sido diferente, pero definitivamente me llevó a encontrar mi propia historia”, reflexionó Kagan, según consignó el medio Daily Dot.

Fue en 2010 cuando Kagan finalmente descubrió su pasión emprendedora. Ese año, fundó AppSumo, una plataforma que sirve como un mercado para emprendedores.

“El primer año no generé ni un dólar, y apenas 40.000 dólares en el segundo. Me llevó hasta el séptimo año alcanzar el millón de dólares”, compartió el empresario.

El consejo para alcanzar el éxito

A pesar de embarcarse en la creación de AppSumo, Kagan aún mantenía un empleo a tiempo completo. Su consejo para los aspirantes a emprendedores es sencillo: “No es necesario renunciar a tu trabajo para iniciar un proyecto secundario. Utiliza tu empleo como una inversión”.

Por otra parte, el emprendedor destaca la importancia de establecer un “número de libertad” para aquellos que deseen lanzar su propio negocio. Se trata de una cantidad de dinero necesaria para dejar el trabajo diario y enfocarse completamente en tu propia empresa.

Para él, ese número era de 3.000 dólares. Después de alcanzar esta meta en tres meses, dejó su trabajo como consultor de gestión de proyectos para dedicarse por completo a AppSumo.

La fórmula para tener un emprendimiento exitoso: resolver un problema de la vida diaria

Para Kagan, el éxito radica en encontrar una idea de negocio que pueda resolver un problema de la vida diaria.

“La gente se preocupa por los problemas de su vida cotidiana”, señaló. “A nadie le importa lo que estás haciendo. Se preocupan por sí mismos”.

“Estaba muy entusiasmado con el problema de ayudar a los creadores de software a conseguir clientes. AppSumo fue la cuarta versión para intentar resolver ese problema”, agregó.

El medio citado también informa que Kagan sorprendió a sus seguidores al revelar que no tiene planes de escribir una continuación de “Million Dollar Weekend”, ya que está enfocado en su papel como padre.

Sin embargo, continúa brindando orientación a través de videos subidos a su canal de TikTok, donde actualmente acumula más de 220 mil seguidores.