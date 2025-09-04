La dupla Spike Lee-Denzel Washington regresa con fuerza tras 19 años desde su última película juntos: "Inside Man" (2006). Y es que ahora ambos presentan “Highest 2 Lowest” (en español: “Del cielo al infierno”), un thriller dramático que se suma al catálogo de Apple TV+ luego de su paso por el prestigioso Festival de Cannes. Pero, ¿sabes de qué trata exactamente la producción? Pues, en esta nota de Gestión Mix, descubre todo lo que debes conocer sobre su trama y su lanzamiento.

Vale precisar que la cinta es una reinterpretación del clásico filme "El cielo y el infierno" (“High and Low”) de Akira Kurosawa, el cual -a su vez- se basa en la novela “King’s Ransom” de Ed McBain.

Así, a lo largo de 133 minutos de metraje, Lee logra hacer una celebración de la cultura musical negra y un retrato del Nueva York contemporáneo.

¿CUÁL ES LA SINOPSIS DE “HIGHEST 2 LOWEST”?

“Highest 2 Lowest” narra la historia de David King (Denzel Washington), un magnate de la industria musical que se ha ganado la reputación de tener “el mejor oído del negocio” como fundador de Stackin’ Hits Records.

Sin embargo, su imperio se tambalea cuando recibe una llamada que lo cambia todo: su hijo ha sido secuestrado y piden 17,5 millones de dólares de rescate.

Pero hay otro giro inesperado: resulta que el secuestrador se ha equivocado de víctima.

En realidad, ha capturado a Kyle (Elijah Wright), el hijo de Paul Christopher (Jeffrey Wright), quien es el chofer y confidente de David.

Aquí surge el dilema central: ¿nuestro protagonista debe pagar el rescate por el hijo de su empleado cuando nunca lo haría por un extraño?

¿YA VISTE EL TRÁILER DE “HIGHEST 2 LOWEST”?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “HIGHEST 2 LOWEST”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Highest 2 Lowest”:

Denzel Washington como David King

Jeffrey Wright como Paul Christopher

Ilfenesh Hadera como Pam King

A$AP Rocky como Archie “Yung Felon”

Ice Spice como Marisol Cepeda

Frederick Weller como Alex Cordova

Dean Winters como el detective Higgins

John Douglas Thompson como el detective Earl Bridges

LaChanze como la detective Bell

Aubrey Joseph como Trey King

¿DÓNDE VER “HIGHEST 2 LOWEST”?

“Highest 2 Lowest” se estrena el viernes 5 de de septiembre del 2025 a través de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de "Highest 2 Lowest", película de suspenso y drama que se desarrolla a lo largo de 133 minutos de metraje (Foto: A24)