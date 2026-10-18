“The Terminal List” (en español: “La lista terminal”) vuelve a Amazon Prime Video con su segunda temporada. Así, la serie de acción y espionaje, encabezada por Chris Pratt, continúa explorando la historia de James Reece, un exmilitar envuelto en una trama llena de conspiraciones, operaciones peligrosas y asuntos sin resolver. Por lo tanto, si no te quieres perder esta entrega del show televisivo, en esta nota de Gestión Mix conoce la fecha y el horario de estreno de los nuevos episodios de la producción inspirada en las novelas de Jack Carr.

Vale precisar que la ficción sigue a un Navy SEAL, quien, tras una emboscada a su pelotón, busca respuestas sobre lo ocurrido.

Y, eventualmente, la temporada 2 de la serie adapta “True Believer”, la segunda obra de Carr, en la que Reece encuentra un nuevo propósito cuando atentados coordinados sacuden el mundo.

Entonces, la CIA lo ve como un posible aliado y le ofrece un indulto si colabora para frenar a los responsables.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Terminal List - S2”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE TERMINAL LIST”?

La segunda temporada de la serie de Amazon Prime Video llega el miércoles 21 de octubre del 2026.

Cabe resaltar que los ocho episodios que componen esta entrega estarán disponibles el mismo día, así que podrás arrancar tu maratón sin problemas.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE TERMINAL LIST”?

Al igual que la mayoría de títulos de Amazon Prime Video, los nuevos capítulos de “The Terminal List” se lanzarán de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 21 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 21 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 21 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 21 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 21 de octubre España 9:00 a.m. del miércoles 21 de octubre

¿CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE TERMINAL LIST”?

Tal como te puedes imaginar, “The Terminal List” es una serie exclusiva del catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de la segunda temporada de la ficción en los más de 240 países y territorios que ofrecen el servicio, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “THE TERMINAL LIST” - TEMPORADA 2?

En esta entrega de “The Terminal List”, Chris Pratt regresa como James Reece, mientras que Constance Wu, Taylor Kitsch, Riley Keough y Jeanne Tripplehorn también vuelven a escena.

Y, entre las incorporaciones, destacan: Dar Salim, Luke Hemsworth, Tom Hopper, Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vazquez, Martin Sensmeier, Arnold Vosloo, Gabriel Luna, Edwin Hodge y Caitlin Bassett.

El actor Dar Salim interpreta a Mohammed "Mo" Farooq en la segunda temporada de la serie "The Terminal List" (Foto: Amazon MGM Studios / Civic Center Media / MRC Television)