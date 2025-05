Dwayne Johnson interpreta a Mark Kerr, el campeón de pesos pesados y toda una leyenda de la UFC, en “The Smashing Machine”, película biográfica dirigida, escrita y producida por Benny Safdie. The Rock ha dejado realmente sorprendidos a todos con su increíble cambio físico para el drama deportivo. Para conseguir el parecido a Kerr, también utiliza prótesis faciales.

“Estoy en un momento de mi carrera en el que quiero hacer películas que importen, que exploren la humanidad, la lucha, el dolor”, dijo anteriormente a Variety. Y con esta película parece que lo logra, ya que aborda los logros deportivos del peleador, su lucha contra la adicción a los analgésicos y sus relaciones personales complicadas.

Además de Dawyne Johnson, “The Smashing Machine” cuenta con las actuaciones de Emily Blunt, quien interpreta a la esposa de Mark Kerr, Ryan Bader, Bas Rutten y Oleksandr Usyk.

Dwayne Johnson se transforma en Mark Kerr en "The Smashing Machine", biopic dirigido por Benny Safdie (Foto: A24)

TRAMA DE “THE SMASHING MACHINE”

“The Smashing Machine” narra la historia del dos veces campeón de peso pesado en la UFC, Mark Kerr, quien empezó su carrera como luchador a los 15 años, mientras aún cursaba la secundaria en Iowa. Luego ascendió a campeón de la División I en la Universidad de Syracuse y tres veces campeón de la EIWA.

En 1997, se dedicó a las artes marciales mixtas. Ganó cuatro Campeonatos Mundiales de la ADCC, el Torneo de Peso Pesado de la UFC en dos ocasiones y el Campeonato Mundial Vale Tudo.

FECHA DE ESTRENO DE “THE SMASHING MACHINE”

“The Smashing Machine” está programada para estrenarse en los cines de Estados Unidos el 3 de octubre de 2025.

TRÁILER DE “THE SMASHING MACHINE”

El primer tráiler de “The Smashing Machine” se lanzó el 29 de abril de 2025 y muestra algunos fragmentos de la vida del famoso luchador. Desde los inicios de su carrera y los mejores momentos de su vida, hasta los más oscuros como su adición a los analgésicos.

REPARTO DE “THE SMASHING MACHINE”

Dwayne Johnson como Mark Kerr

Emily Blunt como Dawn Staples

Lyndsey Gavin como Elizabeth Coleman

Oleksandr Usyk como Igor Vovchanchyn

Bas Rutten como él mismo

Ryan Bader como Mark Coleman

Satoshi Ishii como Enson Inoue

James Moontasri como Akira Shoji

Yoko Hamamura como Kazuyuki Fujita

Paul Cheng como Masaaki Satake

Cyborg Abreu como Fábio Gurgel

Andre Tricoteux como Paul Varelans

Paul Lazenby como Hans Nijman

Olga Dzyurak como la traductora de Igor

Ryan Ventura como el locutor de Pride FC

Zoe Kosovic como McKenzie Coleman

El sorprendente cambio físico de Dwayne Johnson para interpretar a Mark Kerr en la película “The Smashing Machine: Corazón de luchador” (Foto: A24)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THE SMASHING MACHINE”?

La fotografía principal de “The Smashing Machine”, producida por las compañías A24, Seven Bucks Productions y Out for the Count, se realizó del 21 de mayo al 7 de agosto de 2024 en localizaciones como Nuevo México, Tokio y Vancouver.