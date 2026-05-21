“The Mandalorian and Grogu” se estrena en los cines de Estados Unidos el 22 de mayo de 2026 y en algunos países de Latinoamérica llega el jueves 21 de mayo, gran parte de la crítica especializada y otras personas afortunadas ya vieron la nueva película la franquicia de “Star Wars” y ya tienen un veredicto. ¿Aprueban o desaprueban el esperado regreso del famoso cazarrecompensas y su aprendiz luego de la tercera temporada de la serie de Disney+?

La película dirigida por Jon Favreau se ambienta aproximadamente en el año 11 o 12 DBY (Después de la Batalla de Yavin), es decir, transcurre unos cinco a seis años después de los eventos de la película “Star Wars: episodio VI - el retorno del Jedi” y poco tiempo después de la tercera temporada de la serie “The Mandalorian”.

En “The Mandalorian and Grogu”, protagonizada por Pedro Pascal, la Nueva República se enfoca que cazar a los señores de la guerra imperiales que quedan dispersos por la galaxia, mientras que Din Djarin y Grogu deben cumplir la misión de rescatar a Rotta el Hutt a cambio de información valiosa sobre un objetivo importante.

Después de ver “The Mandalorian and Grogu”, la nueva película de la franquicia de "Star Wars", la crítica especializada y el público están divididos (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “THE MANDALORIAN AND GROGU”?

Después de ver “The Mandalorian and Grogu”, la crítica especializada y el público están divididos. Algunos la clasifican como una aventura de acción entretenida que recupera el espíritu clásico de “Star Wars”, pero otros consideran que solo es un episodio glorificado que no aporta nada nuevo a la franquicia.

Entre los aspectos positivos de las película están que se trata de una historia autocontenida y fácil de seguir, y que genera momentos emotivos y divertidos debido al contraste entre la acción ruda del cazarrecompensas y la ternura del personaje.

Respecto a lo negativo, se menciona que la trama se siente muy predecible, no asume grandes riesgos creativos ni presenta revelaciones impactantes. Además, aseguran que carece de la escala épica de otras películas de la popular saga.

Liz Declan de Screen Rant

“Esta película se centra en Din Djarin y Grogu, y cumple con creces en ese aspecto. Con esas expectativas, ver ‘The Mandalorian and Grogu’ es una experiencia realmente placentera (...) El punto débil de la película reside en su impacto más amplio en la franquicia de ‘Star Wars’, aunque si esto constituye realmente un defecto dependerá en gran medida de lo que busquen los espectadores”

Frank Scheck de The Hollywood Reporter

“‘The Mandalorian and Grogu’ cumple en gran medida su objetivo de ser mejor que la muy criticada ‘El ascenso de Skywalker’ y de darle a sus personajes principales un lanzamiento viable en la gran pantalla. Pero es difícil no desear que hubiera apuntado un poco más alto.”

Owen Gleiberman de Variety

“La razón irónica por la que diría que [los personajes] se adaptan perfectamente a la gran pantalla es que traen consigo nuestra sensación colectiva de expectativas reducidas (...) Es innegable que ‘The Mandalorian y Grogu’ nos llegan con una clara conciencia de la pequeña pantalla. La conclusión es que quizás eso es lo que es ‘Star Wars’ ahora.”

David Gonzalez de The Cinematic Reel

“Puede que ‘The Mandalorian y Grogu’ no alcancen las expectativas de muchos, pero aun así ofrecen una divertida aventura espacial de dos horas al estilo de ‘Solo: Una historia de Star Wars’.”

William Bibbiani de The Wrap

“La historia de dos héroes y su sana relación hace que ‘The Mandalorian y Grogu’ sean más relevantes que muchas de las historias supuestamente más ‘importantes’ de esta franquicia, sin importar cuánto pretendieran decir sobre el auge y la caída de regímenes políticos.”

Ian Sandwell de Digital Spy

“Puede que no sea la peor película de ‘Star Wars’, pero bien podría ser la más intrascendente, y eso, de alguna manera, se siente peor.”

Jake Kleinman de Polygon

“La verdad es que ‘The Mandalorian y Grogu’ no es una película para los fans de Star Wars de toda la vida; es un intento desesperado por cultivar una nueva generación antes de que sea demasiado tarde.”

Sigourney Weaver asume el rol de la coronel Ward en "The Mandalorian and Grogu", la nueva película de la franquicia "Star Wars" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

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