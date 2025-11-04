La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por su siglas en inglés) llega a Disney+. La cinta dirigida por Matt Shakman, quien anteriormente trabajó con “WandaVision”, “The Great”, “It’s Always Sunny in Philadelphia”, “Fargo” y “Game of Thrones”. ¿Sabes de cuál se trata? A continuación, te comparto más detalles de la producción que se ambienta en la década de 1960 en un mundo retrofuturista.

La cinta que cuenta con guion de Josh Friedman, Eric Pearson y el equipo de Jeff Kaplan e Ian Springer tiene un elenco principal conformado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner, Sarah Niles, Mark Gatiss,, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser y Ralph Ineson.

Se trata de “The Fantastic Four: First Steps” (“Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” en español), que sigue a la primera familia de Marvel que se enfrenta a un desafío sobrecogedor. Mientras intentan equilibrar sus lazos familiares con su trabajo de héroes, deben defender a la Tierra de un dios espacial y de su enigmático heraldo.

La película número 37 del MCU y el segundo reinicio de la serie de películas de “Los Cuatro Fantásticos” contó con un presupuesto de 200 millones de dólares y recaudó más de $521,9 millones.

Pedro Pascal asume el rol de Reed Richards, uno de los protagonistas de "The Fantastic Four: First Steps", dirigida por Matt Shakman (Foto: Marvel Studios)

SINOPSIS DE “THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Marvel, “con un vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, ‘Fantastic Four: First Steps’ presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards, Sue y Johnny Storm y Ben Grimm mientras enfrentan su desafío más abrumador hasta ahora.

Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus y su enigmático Heraldo, Silver Surfer. Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos los que lo habitan no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal”.

FECHA DE ESTRENO DE “THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS”

“The Fantastic Four: First Steps” llega a Disney+ el miércoles 5 de noviembre de 2025, más de tres meses después de su estreno en cines.

Por lo tanto, para ver la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS”

REPARTO DE “THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS”

Pedro Pascal como Reed Richards / Míster Fantástico

Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible

Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana

Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / The Thing:

Ralph Ineson como Galactus

Julia Garner como Shalla-Bal / Silver Surfer

Paul Walter Hauser como Harvey Elder / Mole Man

John Malkovich como Ivan Kragoff / Red Ghost

Natasha Lyonne como Rachel Rozman

Sarah Niles como Lynne Nichols

Mark Gatiss como Ted Gilbert