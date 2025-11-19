En “The Family Plan 2”, secuela de la comedia de acción de 2023 dirigida por Simon Cellan Jones y escrita por David Coggeshall, quienes repiten sus roles en la segunda película de Apple TV+, el exagente Dan Morgan (Mark Wahlber) y su familia regresan con una nueva aventura. Esta vez, los Morgan viajan a Europa para una Navidad diferente, pero se encuentran con un enemigo del pasado que quiere ajustar cuentas con Dan.

En la nueva entrega se desata un juego internacional del gato y el ratón mientras Dan y su familia luchan, discuten y fortalecen sus lazos enfrentando robos de banco, travesuras navideñas y persecuciones en auto, todo en medio de pintorescos paisajes europeos.

“The Family Plan 2” cuenta con las actuaciones de Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti, Van Crosby, Kit Harington, Sidse Babett Knudsen, Sanjeev Bhaskar, Daniel de Bourg, Reda Elazouar, Daisy Tormé, Paul Besterman y Lucy Newman-Williams.

Mark Wahlberg, Michelle Monaghan y Zoe Collett retoman su roles en la secuela de la comedia de acción "The Family Plan" (Foto: Apple TV+)

SINOPSIS DE “THE FAMILY PLAN 2”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, en “The Family Plan 2”, “ahora que Dan ha dejado atrás su época de asesino, lo único que desea para Navidad es pasar tiempo de calidad con sus hijos. Pero cuando descubre que su hija tiene sus propios planes, reserva un viaje familiar a Londres, poniéndolos a todos en la mira de un enemigo inesperado.”

¿CÓMO VER “THE FAMILY PLAN 2”?

“The Family Plan 2” se estrenará el viernes 21 de noviembre de 2025 en Apple TV+, por lo tanto, para ver la secuela de la comedia de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE FAMILY PLAN 2”

REPARTO DE “THE FAMILY PLAN 2”

Mark Wahlberg como Dan Morgan

Michelle Monaghan como Jessica Morgan

Zoe Colletti como Nina Morgan

Van Crosby como Kyle Morgan

Kit Harington como Aidan

Sidse Babett Knudsen como Svetlana

Sanjeev Bhaskar como Vikram

Daniel de Bourg

Reda Elazouar como Omar

Peter Lindsey como Max Morgan

Theodore Lindsey como Max Morgan

Daisy Tormé

Paul Besterman

Lucy Newman-Williams

Ryan Wilson

Patrick Cavanaugh

Joshua Broadstone

Kiziana Jean-Louis

Gigi Burgdorf

Mark Wahlberg y Kit Harington en una escena de la comedia de acción "The Family Plan 2" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE FAMILY PLAN 2”?

“The Family Plan 2”, que cuenta con Mark Wahlberg, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Stephen Levinson y John G. Scotti como productores, tiene una duración de 106 minutos, es decir, 1 hora y 46 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THE FAMILY PLAN 2”?

El rodaje principal de “The Family Plan 2”, producida por las compañías Apple Studios, Skydance Media y Municipal Pictures, comenzó en enero de 2025 y terminó en marzo de ese año.