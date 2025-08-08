Si disfrutas de las tramas de espionaje, los conceptos de ciencia ficción que retan tu lógica y la acción que te deja al borde del asiento, entonces tengo la película perfecta para ti. ¿Alguna vez, mientras navegabas por el interminable catálogo de Netflix, te has topado con una joya inesperada que lo tiene todo? Eso es justo lo que me ocurrió, y la experiencia fue tan intensa que aún estoy asimilando cada detalle.

Lo más sorprendente es que no es una película nueva, aunque se siente como si fuera de otra dimensión. De esas que se adelantaron a su tiempo y que, por más que la veas una vez, te deja con ganas de repetirla solo para entenderla mejor. Y créeme, eso es algo que te va a pasar seguro.

El director detrás de esta joya es Christopher Nolan, el mismo genio creativo que nos dio “Inception”, “Interstellar” y la trilogía de “The Dark Knight”. Ya con eso te digo mucho. Y como era de esperarse, esta película también te hace pensar, cuestionar todo y, al mismo tiempo, te entretiene a niveles cósmicos.

Estoy hablando de “Tenet”, una película que no solo combina viajes en el tiempo con intriga internacional, sino que además ahora puedes ver en Netflix desde la comodidad de tu casa.

La película es dirigida por Christopher Nolan. (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

En “Tenet”, seguimos a un agente de la CIA conocido simplemente como el Protagonista (interpretado por John David Washington), quien se ve inmerso en una misión global para evitar la Tercera Guerra Mundial. Pero no es una guerra común: se trata de una amenaza que no viene del presente, sino del futuro.

El corazón de la historia gira en torno a un concepto llamado inversión temporal, que no es exactamente viajar en el tiempo, sino hacer que los objetos (y personas) se muevan hacia atrás en la línea temporal. Desde balas que regresan a la pistola hasta combates coreografiados en reversa, la película te lleva por una montaña rusa de realidades que se entrelazan y desafían las leyes de la física.

Lo fascinante es cómo Nolan logra combinar espionaje al estilo James Bond con ciencia ficción dura, sin dejar de lado el componente humano. Porque sí, entre tanto caos temporal también hay emociones, relaciones complicadas y decisiones morales fuertes.

TRÁILER DE “TENET”

Si aún no has visto el tráiler oficial de “Tenet”, te recomiendo que lo hagas ahora mismo. Es una experiencia en sí misma. Aquí lo tienes:

ACTORES Y PERSONAJES (EN FORMA DE LISTADO)

El reparto de “Tenet” es otro de sus puntos fuertes. Aquí te dejo la lista con los personajes principales:

John David Washington como El Protagonista.

como El Protagonista. Robert Pattinson como Neil, su enigmático compañero de misión.

como Neil, su enigmático compañero de misión. Elizabeth Debicki como Kat Barton, una mujer atrapada en la red de chantaje de su esposo.

como Kat Barton, una mujer atrapada en la red de chantaje de su esposo. Kenneth Branagh como Andrei Sator, el villano ruso que tiene la clave del apocalipsis.

como Andrei Sator, el villano ruso que tiene la clave del apocalipsis. Dimple Kapadia como Priya Singh, una traficante de armas con conexiones temporales.

como Priya Singh, una traficante de armas con conexiones temporales. Michael Caine como Michael Crosby, una figura clave que le da información al protagonista.

como Michael Crosby, una figura clave que le da información al protagonista. Aaron Taylor-Johnson como Ives, comandante del equipo Tenet.

John David Washington como El Protagonista en la película "Tenet" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA?

La buena noticia es que “Tenet” ya está disponible en Netflix en varios países, incluyendo Estados Unidos. Solo necesitas una suscripción activa y estar preparado para un viaje mental que no olvidarás fácilmente.

Te recomiendo verla con subtítulos (sí, aunque sea en inglés) y en la mejor calidad posible. Si tienes un televisor grande o acceso a sonido envolvente, mejor aún. Porque “Tenet” no solo se ve, se vive. Y si después de la primera vez te quedan dudas (que seguro te van a quedar), no te preocupes. Este es el tipo de película que mejora con cada nueva visualización.