“Stranger Things” regresa después de más de tres años, pero en la serie de Netflix solo ha pasado un año, es decir, los nuevos capítulos empiezan en el otoño de 1987. Entonces, ¿cuántos años tiene Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos? Por supuesto, la edad de los personajes ya no coincide con la de los actores debido a que el tiempo de rodaje y producción ha sido mayor al que transcurre en la serie creada por Ross y Matt Duffer.

En la quinta temporada, los protagonistas deben enfrentar a su mayor amenaza hasta la fecha: encontrar y matar a Vecna. La situación es complicada debido a que se desconoce su paradero y sus planes malignos, además, el gobierno pone a Hawkins bajo cuarentena militar y busca desesperadamente a Once, quien tiene que esconderse.

Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray) y Jamie Campbell Bower (Vecna), son algunos de los actores que regresan en la última temporada de “Stranger Things”. Sin embargo, el tema de la edad solo afecta al elenco joven.

¿QUÉ EDAD TIENEN LOS PROTAGONISTAS DE “STRANGER THINGS” EN LA TEMPORADA 5?

Mientras algunos de los personajes de “Stranger Things” aún están en la escuela secundaria, los actores que los interpretan ya son adultos. En algunos casos, la diferencia no es demasiada, pero en otros, existe casi una década de diferencia. A continuación, te comparto la edad de cada personaje principal.

Eleven

Edad del personaje en la temporada 5: 17 años

Edad de Millie Bobby Brown: 21 años

Mientras Eleven tiene 17 años, Millie Bobby Brown tiene 21 años cuando se estrena la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Mike Wheeler

Edad del personaje en la temporada 5: 17 años

Edad de Finn Wolfhard: 22 años (Cumplirá 23 el 23 de diciembre de 2025)

En "Stranger Things", Mike Wheeler tiene 17 años, pero el actor que lo interpreta, Finn Wolfhard, tiene 22 años (Foto: Netflix)

Will Byers

Edad del personaje en la temporada 5: 17 años

Edad de Noah Schnapp: 21 años

Will Byers tiene 17 años en la temporada 5 de "Stranger Things", mientras que Noah Schnapp tiene 21 años durante el estreno de los últimos episodios (Foto: Netflix)

Lucas Sinclair

Edad del personaje en la temporada 5: 17 años

Edad de Caleb McLaughlin: 24 años

Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) escapando con Max Mayfield (Sadie Sink) en una escena de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Dustin Henderson

Edad del personaje en la temporada 5: 17 años

Edad de Gaten Matarazzo: 23 años

Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) abraza a Steve Harrington (Joe Keery) en la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Max Mayfield

Edad del personaje en la temporada 5: 17 años

Edad de Sadie Sink: 23 años

Nancy Wheeler

Edad del personaje en la temporada 5: 19 años

Edad de Natalia Dyer: 30 años

Jonathan Byers

Edad del personaje en la temporada 5: 20 años

Edad de Charlie Heaton: 31 años

Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton) en una escena de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Steve Harrington

Edad del personaje en la temporada 5: 20 años

Edad de Joe Keery: 33 años

Robin Buckley