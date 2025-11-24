“Stranger Things” regresa después de más de tres años, pero en la serie de Netflix solo ha pasado un año, es decir, los nuevos capítulos empiezan en el otoño de 1987. Entonces, ¿cuántos años tiene Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos? Por supuesto, la edad de los personajes ya no coincide con la de los actores debido a que el tiempo de rodaje y producción ha sido mayor al que transcurre en la serie creada por Ross y Matt Duffer.
En la quinta temporada, los protagonistas deben enfrentar a su mayor amenaza hasta la fecha: encontrar y matar a Vecna. La situación es complicada debido a que se desconoce su paradero y sus planes malignos, además, el gobierno pone a Hawkins bajo cuarentena militar y busca desesperadamente a Once, quien tiene que esconderse.
Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray) y Jamie Campbell Bower (Vecna), son algunos de los actores que regresan en la última temporada de “Stranger Things”. Sin embargo, el tema de la edad solo afecta al elenco joven.
¿QUÉ EDAD TIENEN LOS PROTAGONISTAS DE “STRANGER THINGS” EN LA TEMPORADA 5?
Mientras algunos de los personajes de “Stranger Things” aún están en la escuela secundaria, los actores que los interpretan ya son adultos. En algunos casos, la diferencia no es demasiada, pero en otros, existe casi una década de diferencia. A continuación, te comparto la edad de cada personaje principal.
Eleven
- Edad del personaje en la temporada 5: 17 años
- Edad de Millie Bobby Brown: 21 años
Mike Wheeler
- Edad del personaje en la temporada 5: 17 años
- Edad de Finn Wolfhard: 22 años (Cumplirá 23 el 23 de diciembre de 2025)
Will Byers
- Edad del personaje en la temporada 5: 17 años
- Edad de Noah Schnapp: 21 años
Lucas Sinclair
- Edad del personaje en la temporada 5: 17 años
- Edad de Caleb McLaughlin: 24 años
Dustin Henderson
- Edad del personaje en la temporada 5: 17 años
- Edad de Gaten Matarazzo: 23 años
Max Mayfield
- Edad del personaje en la temporada 5: 17 años
- Edad de Sadie Sink: 23 años
Nancy Wheeler
- Edad del personaje en la temporada 5: 19 años
- Edad de Natalia Dyer: 30 años
Jonathan Byers
- Edad del personaje en la temporada 5: 20 años
- Edad de Charlie Heaton: 31 años
Steve Harrington
- Edad del personaje en la temporada 5: 20 años
- Edad de Joe Keery: 33 años
Robin Buckley
- Edad del personaje en la temporada 5: 19 años
- Edad de Maya Hawke: 27 años.