Mientras Will Byers tiene 17 años, Noah Schnapp tiene 21 años cuando se estrena la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)
Mientras Will Byers tiene 17 años, Noah Schnapp tiene 21 años cuando se estrena la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

” regresa después de más de tres años, pero en la serie de Netflix solo ha pasado un año, es decir, los nuevos capítulos empiezan en el otoño de 1987. Entonces, ¿cuántos años tiene Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos? Por supuesto, la edad de los personajes ya no coincide con la de los actores debido a que el tiempo de rodaje y producción ha sido mayor al que transcurre en la serie creada por Ross y Matt Duffer.

En la quinta temporada, los protagonistas deben enfrentar a su mayor amenaza hasta la fecha: encontrar y matar a Vecna. La situación es complicada debido a que se desconoce su paradero y sus planes malignos, además, el gobierno pone a Hawkins bajo cuarentena militar y busca desesperadamente a Once, quien tiene que esconderse.

Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray) y Jamie Campbell Bower (Vecna), son algunos de los actores que regresan en la última temporada de “”. Sin embargo, el tema de la edad solo afecta al elenco joven.

¿QUÉ EDAD TIENEN LOS PROTAGONISTAS DE “STRANGER THINGS” EN LA TEMPORADA 5?

Mientras algunos de los personajes de “” aún están en la escuela secundaria, los actores que los interpretan ya son adultos. En algunos casos, la diferencia no es demasiada, pero en otros, existe casi una década de diferencia. A continuación, te comparto la edad de cada personaje principal.

Eleven

Mientras Eleven tiene 17 años, Millie Bobby Brown tiene 21 años cuando se estrena la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)
Mientras Eleven tiene 17 años, Millie Bobby Brown tiene 21 años cuando se estrena la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Mike Wheeler

  • Edad del personaje en la temporada 5: 17 años
  • Edad de : 22 años (Cumplirá 23 el 23 de diciembre de 2025)
En "Stranger Things", Mike Wheeler tiene 17 años, pero el actor que lo interpreta, Finn Wolfhard, tiene 22 años (Foto: Netflix)
En "Stranger Things", Mike Wheeler tiene 17 años, pero el actor que lo interpreta, Finn Wolfhard, tiene 22 años (Foto: Netflix)

Will Byers

  • Edad del personaje en la temporada 5: 17 años
  • Edad de : 21 años
Will Byers tiene 17 años en la temporada 5 de "Stranger Things", mientras que Noah Schnapp tiene 21 años durante el estreno de los últimos episodios (Foto: Netflix)
Will Byers tiene 17 años en la temporada 5 de "Stranger Things", mientras que Noah Schnapp tiene 21 años durante el estreno de los últimos episodios (Foto: Netflix)

Lucas Sinclair

  • Edad del personaje en la temporada 5: 17 años
  • Edad de : 24 años
Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) escapando con Max Mayfield (Sadie Sink) en una escena de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)
Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) escapando con Max Mayfield (Sadie Sink) en una escena de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Dustin Henderson

  • Edad del personaje en la temporada 5: 17 años
  • Edad de : 23 años
Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) abraza a Steve Harrington (Joe Keery) en la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)
Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) abraza a Steve Harrington (Joe Keery) en la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Max Mayfield

  • Edad del personaje en la temporada 5: 17 años
  • Edad de : 23 años

Nancy Wheeler

  • Edad del personaje en la temporada 5: 19 años
  • Edad de : 30 años

Jonathan Byers

  • Edad del personaje en la temporada 5: 20 años
  • Edad de : 31 años
Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton) en una escena de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)
Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton) en una escena de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Steve Harrington

  • Edad del personaje en la temporada 5: 20 años
  • Edad de : 33 años

Robin Buckley

  • Edad del personaje en la temporada 5: 19 años
  • Edad de : 27 años.

TAGS