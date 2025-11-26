La quinta temporada de “Stranger Things” promete ser la más emocionante e impactante. De hecho, los creadores, Matt y Ross Duffer, anunciaron que esta última entrega incluirá la “muerte más violenta” de la popular serie de Netflix. Aunque el elenco principal, liderado por Millie Bobby Brown, están de vuelta para otra peligrosa aventura, no todos los personajes retornan en los últimos episodios. ¿Quiénes no vuelven?

Los hermanos Duffer también adelantaron que en la temporada final no habrá preludio a la acción y nos sumergimos directamente en el caos. “Normalmente, presentamos su vida normal y cómo les va en la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural”, declaró Ross a Tudum. “Pero en este caso, la temporada se acelera desde el principio”.

El reparto de la temporada 5 de “Stranger Things” incluye a Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton. Entonces, ¿quiénes faltan?

¿QUÉ PERSONAJES QUE NO VUELVEN EN LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS”?

1. Eddie Munson (Joseph Quinn)

Aunque Eddie se sacrificó en el final de la cuarta temporada, muchos fans tenían la esperanza de que volviera de alguna manera en los últimos capítulos. No obstante, eso no sucederá. “No, lamentablemente, QEPD. [Eddie está] completamente bajo tierra”, dijo Matt a Empire en octubre de 2025. “¡Me encanta que Joe Quinn esté jugando con la gente! Pero no, está muerto”.

Los fans de "Stranger Things" no pierden la esperanza de volver a ver a Eddie Munson, pero lo creadores ya fueron claros al respecto. Además, Joseph Quinn está involucrado en otros proyectos (Foto: Netflix)

2. Argyle (Eduardo Franco)

Argyle, el amigo de Jonathan, no regresará en la quinta temporada de “Stranger Things”. En una entrevista en The Steve Varley Show en enero de 2024, Eduardo Franco indicó que, “nunca recibió una llamada telefónica” sobre su regreso. “Así que creo, sí, creo que eso es todo”, añadió.

Eduardo Franco anunció que no volverá a interpretar a Argyle en la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

3. Suzie (Gabriella Pizzolo)

A pesar de que tiene una de las escenas más tiernas de la serie de Netflix, todo parece indicar que Gabriella Pizzolo no retomará el papel de Suzie en la última temporada. Los fans esperaban algunos cameos, pero al parecer no habrá otro dueto con Dustin (Gaten Matarazzo).

Todo parece indicar que Suzie (Gabriella Pizzolo) aparecerá en la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

4. Terry Ives (Aimee Mullins)

Aimee Mullins interpretó a la madre de Eleven que está en estado catatónico en la tercera temporada de “Stranger Things”. Al parecer tampoco volverá para darle un cierre a su historia.

Aimee Mullins interpretó a Terry Ives, la madre de Eleven, no aparecerá en la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Por supuesto, la lista de personajes que ya no forman parte de “Stranger Things” es un poco más larga, ya que algunos fallecieron o abandonaron Hawkins. Pero estos son los más importantes.

Por otro lado, algunos personajes más jóvenes también han sido reelegidos para adaptarse mejor a los intervalos entre temporadas. Entre ellos está Holly Wheeler, quien ahora es interpretada por Nell Fisher.

¿CÓMO VER “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 1?

La primera parte de la quinta temporada de “Stranger Things” se estrena en Netflix el 26 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.