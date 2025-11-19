La serie que nos cautivó regresa con su segunda temporada. Nos referimos a “Un hombre infiltrado”, que sigue al jubilado y viudo Charles Nieuwendyk, quien ahora se hará pasar por alguien poderoso en una universidad para descubrir quién robó una laptop que vale US$400,000, pero él no vuelve solo, pues además de algunos de sus compañeros del hogar de retiro de San Francisco, nuevos actores forman parte del elenco. Conócelos en los siguientes párrafos.

Vale precisar que la entrega dos de esta comedia se estrena este 20 de noviembre de 2025 por Netflix. “Estamos encantados de producir otra temporada de ‘A Man on the Inside’, protagonizada por el joven y prometedor actor Ted Danson. Desde nuestros socios de Netflix y Universal TV hasta los guionistas, el reparto y el equipo técnico, se trata de un equipo excepcional de personas talentosas y encantadoras”, señaló Mike Schur, creador de las dos ediciones, a Tudum.

Afiche oficial del estreno de "Un hombre infiltrado 2" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “UN HOMBRE INFILTRADO 2”

A continuación, los actores y personajes que forman parte de “Un hombre infiltrado” – Temporada 2, tanto los antiguos rostros como los nuevos.

1. TED DANSON ES CHARLES

Charles nuevamente investigará un nuevo caso, al que llamó "jugoso" (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

Ted Danson interpreta nuevamente a Charles, el jubilado convertido en un investigador privado, que se hará pasar por un hombre poderoso dentro de una universidad para descubrir quién robó una costosa laptop.

2. MARY ELIZABETH ELLIS ES EMILY

En "Un hombre infiltrado 2", Mary Elizabeth es Emily. Aquí cuando llama a su papá para preguntare cómo va su trabajo (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

Mary Elizabeth regresa con su papel de Emily, la hija de Charles, quien también es madre de familia de tres menores y se adapta al nuevo trabajo de su padre.

3. LILAH RICHCREEK ESTRADA ES JULIE

En "Un hombre infiltrado 2", Lilah Richcreek Estrada es Julie. Ella le consigue varios casos al protagonista (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

Lilah Richcreek Estrada interpreta a Julie, la investigadora privada que contrató desde la primera temporada a Charles como su espía. Ahora vuelve a hacerlo para otros casos.

4. STEPHANIE BEATRIZ ES DIDI

En "Un hombre infiltrado 2", Stephanie Beatriz es Didi (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

Stephanie Beatriz es Didi, la directora general del hogar de retiro Pacific View en San Francisco, que vuelve para esta entrega.

5. STEPHEN MCKINLEY HENDERSON ES CALBERT

En "Un hombre infiltrado 2", Stephen McKinley Henderson es Calbert. Ahora es aliado de Charles en sus investigaciones (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

Stephen McKinley Henderson es Calbert, el amigo de Charles, a quien conoció en Pacific View. Ahora lo acompañará en sus aventuras como espía.

6. SALLY STRUTHERS ES VIRGINIA Y JOHN GETZ ES ELLIOTT

En "Un hombre infiltrado 2", Sally Struthers como Virginia y John Getz como Elliot regresan a nuevas aventuras (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

Sally Struthers como Virginia y John Getz como Elliot también retornan a la segunda temporada de “Un hombre infiltrado”. Recordemos que los dos se casaron en la primera entrega, ahora ambos forman parte del equipo de investigación de Charles.

7. GARY COLE ES BRAD VINICK

En "Un hombre infiltrado 2", Gary Cole es el millonario Brad Vinick (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

Gary Cole interpreta a Brad Vinick, un ejecutivo exitoso cuya generosa donación a su alma máter desencadena una reacción en cadena que lleva a la contratación de Charles.

8. MAX GREENFIELD ES JACK BERINGER

En "Un hombre infiltrado 2", Max Greenfield es Jack Beringer, la persona que pide ayuda para encontrar su laptop (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

Max Greenfield tiene el papel de Jack Beringer, el carismático presidente de Wheeler College, cuyo trabajo le exige recaudar dinero de graduados adinerados.

9. JASON MANTZOUKAS ES APOLLO LAMBRAKIS

En "Un hombre infiltrado 2", Jason Mantzoukas es Apollo Lambrakis (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

Jason Mantzoukas como Apollo Lambrakis, un contratista afable que sueña con escribir la Gran Novela Americana.

10. MARY STEENBURGEN ES MONA MARGADOFF

En "Un hombre infiltrado 2", Mary Steenburgen es Mona Margadoff. Aquí cuando le dice a Charles que parece un detective (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

Mary Steenburgen asume el papel de Mona Margadoff, una exmúsica que tiene un papel fundamental en el último caso que Charles intenta resolver.

11. LISA GILROY INTERPRETA A KELSEIGH ROSE

En "Un hombre infiltrado 2", Lisa Gilroy interpreta a Kelseigh Rose (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

Lisa Gilroy interpreta a Kelseigh Rose, la nueva esposa del multimillonario Brad Vinick.

12. DAVID STRATHAIRN ES DR. COLE, MICHAELA CONLIN ES ANDREA YI Y SAM HUNTINGTON ES MAX GRIFFIN

En "Un hombre infiltrado 2", David Strathairn es Dr. Cole, Michaela Conlin es Andrea Yi y Sam Huntington es Max Griffin (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

David Strathairn ​​como el Dr. Cole, jefe del Departamento de Inglés de Wheeler College y el profesor más famoso y popular del campus.

Michaela Conlin es Andrea Yi, profesora de Economía en Wheeler College. Está entusiasmada con los cambios que se avecinan en la universidad.

Sam Huntington interpreta a Max Griffin, un profesor de periodismo provocador en Wheeler College.

13. Constance Marie es Vanessa, una ex estafadora que sirve como fuente a tiempo parcial sobre el mundo criminal para Julie.

14. Jill Talley es Holly Bodgemark, la rectora del Wheeler College.

15. Madison Hu es Claire, una estudiante de tercer año de Wheeler College que trabaja en varios empleos dentro del campus para pagar su matrícula.

16. Linda Park es Elizabeth Muki, directora del Departamento de Bellas Artes de Wheeler College.