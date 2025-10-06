En medio del estreno de “Monster: The Ed Gein Story” en Netflix, sobre el asesino serial que inspiró la célebre “Psicosis”, la película de 1960 que marcó un antes y un después en la historia del cine. En esta nota te contamos de qué trata este clásico de Alfred Hitchcock, su trasfondo y cómo verla hoy en plataformas de streaming.

La película se basa en la novela homónima de Robert Bloch, derivada de los espeluznantes crímenes reales ocurridos en Wisconsin. Protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh, “Psicosis” permanece en la memoria por su inolvidable escena de la ducha y su giro argumental que cambió para siempre el cine de suspenso.

¿DE QUÉ TRATA “PSICOSIS”?

“Psicosis” narra la historia de Marion Crane, una joven que roba US$40,000 de su trabajo y huye para empezar una nueva vida. Su huida la lleva al solitario Motel Bates, donde conoce al reservado Norman Bates, personaje inspirado en Ed Gein.

Lo que parece una escala de una noche se convierte en una pesadilla marcada por un brutal asesinato y una serie de misterios que desencadenan una investigación. La trama, construida con tensión creciente, revela una verdad escalofriante sobre Norman y su madre que cambió la historia del cine por su magistral manejo del terror psicológico.

“Psicosis” fue nominada a cuatro premios Óscar y cambió las reglas del cine de horror (Foto: Shamley Productions )

¿CÓMO VER “PSICOSIS” HOY?

A más de 60 años de su estreno, “Psicosis” sigue disponible para nuevas audiencias, a través de diversas plataformas, con opciones de subtítulos y alta calidad de imagen restaurada. La experiencia de verla hoy, conociendo su impacto cultural, permite apreciar el riesgo y la genialidad de Alfred Hitchcock, transformando un thriller de bajo presupuesto en uno de los pilares del cine de horror.