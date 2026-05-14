En los últimos años, el universo de “Yellowstone” se volvió un punto de encuentro fijo para quienes aman los dramas wéstern con enredos familiares, paisajes imponentes y dilemas morales de fondo. Ahora, esa ruta suma una parada imprescindible: “Dutton Ranch” (en español: “Rancho Dutton”), una serie que pone el foco en Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser) instalados en Texas. Así, llega como uno de los estrenos más llamativos del catálogo de la plataforma de streaming Paramount+.

Vale precisar que el show televisivo se presenta como una continuación directa de los eventos del final de “Yellowstone”, con Beth y Rip dejando atrás Montana para intentar empezar de cero junto a su hijo adoptivo, Carter (Finn Little).

Resulta que la pareja se instala en la pequeña localidad de Rio Paloma, en el sur de Texas, donde compra un nuevo rancho y busca levantar su propio legado.

Sin embargo, la paz dura poco. Y es que Beth y Rip se topan con Beulah Jackson (Annette Bening), dueña de un enorme rancho local, y con Everett McKinney (Ed Harris), un veterano con conexiones que complican cualquier intento de estabilidad.

Así, el conflicto se dispara cuando el matrimonio se ve envuelto en disputas de territorio, presiones corporativas y tensiones políticas que convierten cada decisión en un riesgo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dutton Ranch”:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “DUTTON RANCH”?

Los episodios 1 y 2 de la serie llegan el viernes 15 de mayo del 2026, en un estreno especial que reúne ambos capítulos en un mismo evento de lanzamiento.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS PRIMEROS CAPÍTULOS DE “DUTTON RANCH”?

A través de la plataforma Paramount+, los episodios 1 y 2 de “Dutton Ranch” están programados para estrenarse en el siguiente horario en Latinoamérica y EE. UU.:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m.

Asimismo, la serie se emite en el canal Paramount Network de USA el mismo viernes, con el doble capítulo fijado para llegar a las pantallas a las 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET).

¿CÓMO VER LOS PRIMEROS EPISODIOS DE LA SERIE “DUTTON RANCH”?

Respecto al acceso en América Latina y EE. UU., Paramount+ ofrece “Dutton Ranch” dentro de los planes de suscripción estándar de la plataforma.

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción en estos territorios, asegúrate de contar con una cuenta activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En España, por su parte, la serie llegará a SkyShowtime a partir del viernes 22 de mayo del 2026.

CALENDARIO DE LANZAMIENTO DE “DUTTON RANCH” EN PARAMOUNT+

Episodio 1: viernes 15 de mayo del 2026

viernes 15 de mayo del 2026 Episodio 2: viernes 15 de mayo del 2026

viernes 15 de mayo del 2026 Episodio 3: viernes 22 de mayo del 2026

viernes 22 de mayo del 2026 Episodio 4: viernes 29 de mayo del 2026

viernes 29 de mayo del 2026 Episodio 5: viernes 5 de junio del 2026

viernes 5 de junio del 2026 Episodio 6: viernes 12 de junio del 2026

viernes 12 de junio del 2026 Episodio 7: viernes 19 de junio del 2026

viernes 19 de junio del 2026 Episodio 8: viernes 26 de junio del 2026

viernes 26 de junio del 2026 Episodio 9 (final): viernes 3 de julio del 2026

El póster de "Dutton Ranch", serie dramática protagonizada por Kelly Reilly y Cole Hauser (Foto: 101 Studios / MTV Entertainment Studios / Paramount Television)