Después de la emisión de la tercera temporada de “El juego del calamar”, los fanáticos volvieron a revivir una de sus quejas más repetitivas desde la primera entrega: la actuación de los VIPs. Si bien, estas personas se muestran ajenas a la desesperación de los participantes ganándose el repudio de la audiencia, fue otra cosa la que causó incomodidad sobre ellas: sus interpretaciones que para muchos sería producto de haber escogido a actores no tan reconocidos como las estrellas coreanas; además que sus diálogos suenan tan mal que incluso resultan inverosímiles y vergonzosos. A continuación, lo que debes saber.

Los VIPs son multimillonarios que tienen como pasatiempo ir a la isla donde se realizan los juegos sangrientos para apostar sobre las vidas de los competidores.

Los VIP son quienes disfrutan como espectadores de los concursos mortales de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

EL MOTIVO POR EL QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VIPS SON CONSIDERADAS MUY MALAS

De acuerdo con los seguidores de “El juego del calamar”, los VIPs de la tercera entrega no suenan como verdaderos angloparlantes, ni siquiera como humanos, ya que sus voces parecieran una imitación de la gente; lo cual se hace evidente la baja calidad de sus actuaciones en comparación con el resto del elenco estelar.

Ante las burlas en redes sociales, el actor Bryan Bucco, quien fue uno de los VIP, decidió responder a las críticas; es más, él tampoco entendió por qué Netflix decidió doblarlos en la versión principal, pues utilizan la voz de otro histrión angloparlante. Según él, la voz que se escucha en la versión principal (coreana) no era la suya.

“Esos son los doblajes en inglés. Yo era el actor de verdad. Lo que se interpreta aquí no es mi voz. Las voces de algunos actores están más notoriamente cambiadas, parece que sí usaron actores de doblaje para intentar sonar como nosotros. Ni siquiera quiero criticar a mi actor de doblaje porque creo que lo hizo bien; seguro que tampoco le fue fácil decir sus líneas, jaja”, escribió como respuesta a un video de TikTok titulado Qué mala fue la actuación de los personajes VIP de El Juego del Calamar.

Respecto al hecho de doblar a actores angloparlantes con otros histriones de voz angloparlantes, Bucco señaló que es una práctica común en producciones de no habla inglesa; pues el objetivo es garantizar la claridad en los diálogos, aunque ya se ha demostrado que no resultan ser muy buenos pues en su mayoría no mantienen coherencia. “Creo que quien sea contratado para hacer el doblaje, lo hace TODO. La versión coreana no debería tener doblajes en inglés. Si los hay, tendría que ser porque algunos diálogos específicos deben ser regrabados para mayor claridad”, indicó.

Pese a ello, asegura haber escuchado en otras versiones de varios países que los diálogos originales que hizo junto a sus compañeros VIP en la tercera temporada se mantienen con sus voces originales en inglés. “Vi un fragmento en una plataforma de streaming pirata y no oí esas voces”, indicó.