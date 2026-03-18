Los fans de “Peaky Blinders” al fin podrán ver el regreso del icónico Tommy Shelby (Cillian Murphy), quien quien debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y su país después de que su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi en “Peaky Blinders: El hombre inmortal” (“Peaky Blinders: The Immortal Man” en su idioma original), película secuela de Netflix que retoma el drama dirigido por Tom Harper y escrito por Steven Knight. ¿Cuándo se estrena?

Por supuesto, Cillian Murphy regresa como el protagonista. A él se suman, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo y Barry Keoghan. Este último asume el rol del hijo de Tommy Shelby que como nuevo líder ha tomado malas decisiones.

“Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo”, declaró Murphy a Tudum. “Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de ‘Peaky Blinders’. Esta es una película para los fans”.

Cillian Murphy vuelve a dar vida a Thomas Shelby, quien debe volver para proteger a su familia, en la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “PEAKY BLINDERS: THE IMMORTAL MAN”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Peaky Blinders: El hombre inmortal” se ambienta en Birmingham, 1940. “Mientras la Segunda Guerra Mundial desgarra Europa, Tommy Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentarse al desafío más devastador de su vida. Con el futuro de su familia —y del país— en juego, Tommy debe plantar cara a sus propios demonios y decidir si afronta su legado o lo reduce a cenizas.”

“El país está en guerra, y por supuesto, nuestros Peaky Blinders también”, declaró Knight a Tudum. “Será un capítulo explosivo en la historia de los Peaky Blinders. Sin límites. Los Peaky Blinders en plena guerra”, adelantó el creador de la cinta producida en colaboración con BBC Film.

¿CÓMO VER “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”?

“Peaky Blinders: The Immortal Man” se estrenará el viernes 20 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la continuación del drama británico protagonizado por Cillian Murphy solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “PEAKY BLINDERS: THE IMMORTAL MAN”

REPARTO DE “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”

Cillian Murphy como Thomas Shelby

Stephen Graham como Hayden Stagg

Rebecca Ferguson como Kaulo

Barry Keoghan como Erasmus ‘Duque’ Shelby

Tim Roth como Beckett

Sophie Rundle como Ada Thorne, de soltera Shelby

Ned Dennehy como Charlie Strong

Packy Lee como Johnny Dogs

Ian Peck como Curly

Jay Lycurgo

Ruby Ashbourne Serkis como Agnes Shelby

Rebecca Ferguson se une al elenco de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal", donde interpreta a la enigmática Kaulo (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “PEAKY BLINDERS: THE IMMORTAL MAN”?

“Peaky Blinders: El hombre inmortal”, que cuenta con Steven Knight, Cillian Murphy, Guy Heeley, Caryn Mandabach y Jimmy Tandel como productores, tiene una duración de 112 minutos, es decir, 1 hora y 52 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”?

La fotografía principal de “Peaky Blinders: The Immortal Man” comenzó el 30 de septiembre de 2024 en los estudios Digbeth Loc de Birmingham y en West Midlands. El rodaje finalizó el 13 de diciembre del mismo año.