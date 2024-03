El mercado de las plataformas de streaming sigue creciendo, por lo que el público tiene la opción de suscribirse a servicios como Netflix, Max, Disney+ y, por supuesto, Paramount+. Así, si llegaste a esta nota, es probable que quieras conocer más sobre esta última plataforma, que incluye atractivos títulos como “Halo”, “The Curse” y la saga “Star Trek” en su catálogo. Entonces, ¿cuál es el precio de la suscripción? ¿Qué contenido original ofrece? Pues, para responder estas interrogantes, presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que Paramount Plus nació el 28 de octubre de 2014, bajo el nombre de CBS All Access. No obstante, tras una serie de modificaciones en la marca, fue el 4 de marzo del 2021 el día que finalmente se relanzó la plataforma con el título que todos conocemos.

Además, teniendo en cuenta que el servicio de streaming ofrece contenido exclusivo de Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount a nivel internacional, te aseguro desde ya que su catálogo de series y películas es muy variado.

¿QUÉ ES PARAMOUNT PLUS?

De acuerdo con su descripción oficial en la App Store, Paramount+ es el servicio de streaming de Paramount Global “con películas taquilleras, novedades originales y series exclusivas, además de programas de éxito de todo tipo: drama, acción, telerrealidad, comedia y los favoritos de la familia. Es una montaña de entretenimiento. Además, sin añadidos y a un precio estupendo”.

¿CUÁNTO CUESTA SUSCRIBIRSE A PARAMOUNT PLUS?

A continuación, conoce el precio de la suscripción a Paramount Plus de acuerdo al país en el que te encuentras.

1. Estados Unidos

Plan Paramount+ Essential (anteriormente Essential). Transmite más de 45 mil episodios y películas con interrupciones comerciales limitadas, pero NO incluye la emisora local de CBS en directo.

Precio: $5.99/al mes o $59.99/al año

Paramount+ with SHOWTIME (anteriormente Premium with SHOWTIME). Transmite más de 45 mil episodios y películas sin anuncios (excepto TV en directo y algunos programas). Además, disfruta de ventajas como descargas, tu emisora local de CBS en directo y SHOWTIME.

Precio: $11.99/al mes o $119.99/al año

2. México

Plan Básico.

Mira los éxitos de taquilla, los nuevos originales y las series de éxito en HD.

Limitado a un streaming a la vez.

Solo en dispositivos móviles.

Descarga y ve programas en todos lados.

Precio: $79.00 MXN/al mes o $709.00 MXN/al año

Plan Premium.

Mira los éxitos de taquilla, los nuevos originales y las series de éxito en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision y Dolby Atmos.

Streaming en cuatro dispositivos a la vez.

Ve en tu televisor, computadora, dispositivos móviles y mucho más.

Descarga y ve programas en todos lados.

Precio: $109.00 MXN/al mes o $979.00 MXN/al año

3. Perú

Plan Estándar.

Ve los éxitos de taquilla, los nuevos originales y las series de éxito en HD.

Streaming en dos dispositivos a la vez.

Ve en tu televisor, computadora, dispositivos móviles y mucho más.

Descarga y ve programas en todos lados.

Precio: S/18.90/al mes o S/169.90/al año

4. Argentina

Plan Estándar.

Ve los éxitos de taquilla, los nuevos originales y las series de éxito en HD.

Streaming en dos dispositivos a la vez.

Ve en tu televisor, computadora, dispositivos móviles y mucho más.

Descarga y ve programas en todos lados.

Precio: ARS $344,25/al mes o ARS $3097,70/al año

5. España

En el país europeo, Paramount+ no está disponible, pero puedes ver gran parte de su contenido a través de SkyShowtime.

Plan Estándar Plus (sin anuncios): 7,99 euros al mes

7,99 euros al mes Plan Estándar Plus anual (sin anuncios): 62,99 euros al mes

62,99 euros al mes Plan Estándar (con anuncios): 4,99 euros al mes

4,99 euros al mes Plan Estándar anual (con anuncios): 39,99 euros al mes

Si tu país no está en esta lista, puedes conocer el precio de los planes de suscripción de tu territorio a través de la web oficial del servicio de streaming.

¿QUÉ DISPOSITIVOS SON COMPATIBLES CON PARAMOUNT PLUS?

La plataforma es actualmente compatible con los siguientes dispositivos:

Computadoras de escritorio (web)

Aplicación iOS (teléfono y tableta) - iOS 14.0+

Apple TV 4 (tvOS) y 5 (4K)

Aplicación Android (teléfono y tableta)

Dispositivos Android TV compatibles

Dispositivos de FireTV compatibles (*disponibles en determinados países)

Roku (*disponible en determinados países)

Chromecast

Fetch (solo en Australia)

Foxtel (solo en Australia)

Telstra TV (solo en Australia)

Televisor Samsung (2017 o más reciente)

LG TV (televisores LG con webOS 4.0 o superior, modelos de 2018 o más recientes)

Sky Q, Sky Q Mini, Sky Puck, Sky Glass (solo en el Reino Unido e Irlanda)

Dispositivos Swisscom IP1400/1800/2000 (solo en Suiza)

VIDAA TV (solo en Australia, Canadá, Latinoamérica, el Reino Unido e Irlanda; todos los televisores Hisense con VIDAA U4 o superior, desde 2020 hasta la actualidad)

Virgin Media (solo en el Reino Unido e Irlanda)

Xbox

LAS SERIES Y PELÍCULAS DISPONIBLES EN PARAMOUNT PLUS

Paramount+ ofrece los siguientes tipos de producciones en su catálogo:

Superproducciones de Hollywood que convierten cada noche en una noche de cine, como “Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones”, “Scream VI”, “Babylon” y “Smile”.

y Nuevas series originales y exclusivas que no podrás ver en ningún otro sitio, como “Yellowstone”, “Special Ops: Lioness” y “Frasier”.

y Series de éxito de todo tipo que te mantendrán entretenido a ti y a todos en tu casa, como “South Park”, “Dexter”, “Geordie Shore”, “Billions” y el universo “Star Trek”.

y el universo Entretenimiento para toda la familia con personajes muy queridos, desde series originales como “Kamp Koral” y “Transformers Earthspark”, hasta programas como “Paw Patrol” y “Bob Esponja”.

Películas destacadas de Paramount+

“Raiders of the Lost Ark” (1981)

“Mission: Impossible (1996)

“Mean Girls” (2004)

“War of the Worlds” (2005)

“The Whale” (2022)

Series destacadas de Paramount+