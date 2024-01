El pasado lunes 15 de enero, se entregaron los Emmys 2024, el máximo reconocimiento que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión a lo más destacado de la industria televisiva estadounidense. De esta manera, producciones como “The Bear” y “Beef” triunfaron en la gala, llevándose múltiples premios en total. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer dónde ver las series ganadoras de los Emmys 2024. Te lo contamos en las siguientes líneas.

Vale precisar que esta fue la 75° edición de los Premios Primetime Emmy y, formalmente, son reconocidos como los Emmys 2023, ya que habrían sido entregados en septiembre de aquel año.

No obstante, las huelgas de escritores y actores obligó a la organización a aplazar la fecha de entrega algunos meses, hasta que se pudo llevar a cabo sin mayores contratiempos.

SERIES GANADORAS DE LOS EMMYS 2024 QUE ESTÁN EN NETFLIX

1. “Beef”

“Bronca” es la miniserie favorita de la temporada de premios 2024. Ha triunfado en los Golden Globes, en los Critic’s Choice Awards y ahora en los Emmys. Esta vez se llevó los premios: Mejor Miniserie, Mejor Actor en Miniserie (Steven Yeun), Mejor Actriz en Miniserie (Ali Wong), Mejor Dirección en Miniserie (“Figures of Light”) y Mejor Guion en Miniserie (“The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain”).

¿De qué trata? Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos.

¿Cómo verla? Sus 10 episodios están disponibles en Netflix.

2. “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

“Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” se quedó con un solo premio en la ceremonia. Este fue el reconocimiento como Mejor Actriz de Reparto en Miniserie, otorgado a Niecy Nash-Betts (la intérprete de Glenda Cleveland).

¿De qué trata? Por más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el criminal convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evitó ser capturado durante tanto tiempo?

¿Cómo verla? Sus 10 episodios están disponibles en Netflix.

SERIES GANADORAS DE LOS EMMYS 2024 QUE ESTÁN EN HBO MAX

3. “Succession”

“Succession” triunfó como la serie de drama más galardonada de la noche, gracias a su cuarta y última temporada. Así, arrasó en las categorías: Mejor Serie Dramática, Mejor Actor en Serie Dramática (Kieran Culkin), Mejor Actriz en Serie Dramática (Sarah Snook), Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática (Matthew Macfadyen), Mejor Dirección en Serie Dramática y Mejor Guion en Serie Dramática (“Connor’s Wedding”).

¿De qué trata? En la cuarta temporada, la venta del conglomerado mediático Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson está cada vez más cerca. La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roys a medida que anticipan cómo serán sus vidas una vez que se complete el acuerdo. Se produce una lucha de poder mientras la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se ve gravemente reducido.

¿Cómo verla? Todas sus entregas están disponibles en HBO Max.

4. “The White Lotus”

La segunda temporada de “The White Lotus” se llevó el Emmy a Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática, otorgado a la legendaria Jennifer Coolidge.

¿De qué trata la temporada 2? Ambientada en un exclusivo resort siciliano, sigue las hazañas de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana.

¿Cómo verla? Todas sus entregas están disponibles en HBO Max.

SERIES GANADORAS DE LOS EMMYS 2024 QUE ESTÁN EN OTRAS PLATAFORMAS

5. “Black Bird”

“Encerrado con el diablo” fue galardonada en la categoría Mejor Actor de Reparto en Miniserie, gracias al estupendo trabajo de Paul Walter Hauser.

¿De qué trata? Cuando Jimmy Keene comienza una condena de 10 años de cárcel, recibe una oferta increíble: si puede obtener una confesión del presunto asesino Larry Hall, Jimmy será liberado. Entonces, completar esta misión se convierte en el reto de su vida.

¿Cómo verla? Los 6 episodios están disponibles en Apple TV+.

6. “The Bear”

La primera temporada de “The Bear” se coronó como la gran favorita en las categorías de comedia. Así, se llevó los premios como Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor en Serie de Comedia (Jeremy Allen White), Mejor Actriz de Reparto en Serie Comedia (Ayo Edebiri), Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia (Ebon Moss-Bachrach), Mejor Dirección en Serie de Comedia (“Review”) y Mejor Guion en Serie Comedia (“System”).

¿De qué trata? Carmen “Carmy” Berzatto, un joven chef del mundo de la alta cocina, regresa a Chicago para administrar la tienda de sándwiches de su familia después de una muerte desgarradora. Así, mientras lucha para transformar el restaurante y a sí mismo, su equipo de cocina rudimentario finalmente se revela como su familia elegida.

¿Cómo verla? En Star Plus (Latinoamérica), Hulu (Estados Unidos) y Disney Plus (España).

7. “Abbott Elementary”

La segunda temporada de “Abbott Elementary” triunfó en la categoría Mejor Actriz en Serie de Comedia, gracias al protagónico de Quinta Brunson.

¿De qué trata? Sigue a un grupo de profesores llenos de vocación, en su día a día, mientras intentan apañárselas con el sistema de educación pública de Filadelfia. Pese a todos los obstáculos que se les ponen por delante, no tiran la toalla a la hora de intentar que sus alumnos logren el éxito en la vida.

¿Cómo verla? En Star Plus (Latinoamérica), Hulu (Estados Unidos) y Disney Plus (España).

OTRAS PRODUCCIONES QUE GANARON EN LOS EMMYS 2024

8. “Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium”

Recibió el premio al Mejor Especial de Variedades. Se trata de un concierto único en la vida que ofrece a los fans de todo el mundo un asiento de primera fila para presenciar la magia innovadora del “Rocketman” de vuelta en el Dodger Stadium y mostrando a Elton John como nunca lo han visto antes, rindiendo homenaje al ícono y al momento seminal de 1975 que cimentó su éxito mundial.

¿Cómo verlo? En Disney Plus.

9. “RuPaul’s Drag Race”

Recibió el premio al Mejor Reality de Competencia. Cada temporada, el show se esfuerza por encontrar a la próxima superestrella drag de Estados Unidos.

¿Cómo verlo? En WOW Presents Plus y Paramount Plus.

10. “The Daily Show with Trevor Noah”

Recibió el premio al Mejor Programa de Entrevistas. En el show, Trevor Noah aborda las noticias más importantes de la actualidad, la política y la cultura pop.

¿Cómo verlo? En Comedy Central (Estados Unidos).

11. “Last Week Tonight with John Oliver”

Recibió los premio a la Mejor Serie de Variedades con Guion y Mejor Guion para una Serie de Variedades. De manera semanal, este espectáculo presenta a John Oliver y su perspectiva única frente a una serie de cuestiones sociales, políticas o existenciales de Estados Unidos y el mundo.

¿Cómo verlo? En HBO Max.