El evento más esperado del año se realizará el próximo sábado 31 de mayo, ya que tendrá lugar Netflix Tudum 2025: The Live Event, en la que se transmitirán noticias y revelaciones exclusivas sobre títulos que emitirá la plataforma de streaming y que no querrás perderte. Si bien, todo está listo, millones de seguidores se sentirán más que complacidos cuando sepan quién es la estrella sorpresa que tendrá la responsabilidad de ser la presentadora; nos referimos a Sofía Carson.

La actriz, bailarina, cantante y compositora estadounidense de origen colombiano presentará el programa, junto a docenas de actores cuyas producciones se emiten o emitirán en Netflix. Por ejemplo, Ben Affleck, Guillermo del Toro, Jenna Ortega, Lily Collins, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Lee Jung-jae y muchos más.

Sofia Carson en la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG), en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

SOFIA CARSON ES LA PRESENTADORA DE NETFLIX TUDUM 2025

Sofía Carson es una de las actrices más queridas de la plataforma de streaming, motivo por el que fue elegida para ser la presentadora de tan importante evento en vivo. En Netflix, ella ha formado parte de las películas “Purple Hearts”, “The Life List” y el thriller navideño “Carry-On”, por citar algunos.

Pero su trabajo no solamente se queda en el campo actoral, también incursiona en el mundo de la producción, pues será productora ejecutiva y protagonista de “My Oxford Year”, un filme que llega próximamente y que sigue a una muchacha ambiciosa que asiste a la Universidad de Oxford para cumplir un sueño de la infancia.

Su primera aparición en televisión se dio cuando fue invitada a actuar en la serie de Disney Channel “Austin & Ally”. En 2015, 2017 y 2019, interpretó a Evie, la hija de la Reina Malvada en la película de Disney Channel “Descendants”, así como sus secuelas. ​En 2016, dio vida a Lola Pérez en “Adventures in Babysitting” y Tessa en “A Cinderella Story: If the Shoe Fits”.

Obtuvo una nominación a los Teen Choice Awards en la categoría Mejor Actriz por “Pretty Little Liars: The Perfectionists” (2019), entre otras producciones más.

Sofia Carson en la fiesta "Vanities: Una Noche para Jóvenes de Hollywood" de Vanity Fair e Instagram en el Bar Marmont de Los Ángeles el 26 de febrero de 2025 (Foto: Michael Tran / AFP)

¿CÓMO VER NETFLIX TUDUM 2025: THE LIVE EVENT?

Para seguir el evento en vivo de Netflix Tudum, solamente debes tener una suscripción a esta plataforma de streaming, toda vez que los live event están incluidos en todos los planes

En Netflix Tudum 2025: The Live Event se dará a conocer los próximos títulos que llegan a la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

¿A QUÉ HORA VER NETFLIX TUDUM?

El sábado 31 de mayo, Netflix Tudum 2025: The Live Event comienza a las 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET).

La venta de entradas para el público general para Netflix Tudum 2025: The Live Event comenzará el viernes 9 de mayo a las 10:00 a. m., hora del Pacífico/1:00 p. m., hora del Este.

Cabe señalar que “Tudum.com es un destino disponible todo el año para disfrutar de contenido exclusivo, acceso tras bambalinas y una conexión más profunda con los títulos más queridos de Netflix. Ya sea que quieras profundizar en un nuevo lanzamiento o revisitar un favorito de los fans, somos tu fuente de referencia para mantenerte conectado con el mundo de Netflix”, se lee en su sitio web.