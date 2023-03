Marzo está por finalizar, lo que significa que el nuevo mes no solo será una excusa para empezar a hacer ejercicio, sino que también traerá nuevos estrenos de Netflix en abril de 2023. Considerando la gran cantidad de producciones que se lanzan actualmente, aquí te resumimos cuáles son las nuevas series y películas de la plataforma que valen la pena ver.

El tercer mes del año estuvo lleno de importantes estrenos como la parte 2 de “La gloria” y de “You” temporada 4, al igual que la segunda entrega de “Sombra y Hueso”. Solo por nombrar algunos títulos.

Abril no será la excepción, pues llegan películas y series originales de Netflix que el público espera con ansias, pero también algunos clásicos para disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

LOS ESTRENOS MÁS ESPERADO DE NETFLIX EN ABRIL 2023

1. “The Last Kingdom: Seven Kings Must Die”

Estreno: 14 de abril de 2023

Los fanáticos de la serie vikinga “The Last Kingdom” esperan con ansias el estreno de la cinta, que sirve como secuela del programa creado por Stephen Butchard. Tras la muerte del rey Eduardo, la unificación de Inglaterra corre peligro. Por ello, Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon) y su grupo deberán combatir a los invasores y los herederos rivales.

2. “Un lugar en silencio: Parte II”

Estreno: 30 de abril de 2023

“Un lugar en silencio: Parte II” (“A Quiet Place Part II” en inglés) es la tan esperada secuela de la película dirigida por John Krasinski que se volvió un éxito. Después de un largo retraso por la pandemia de COVID-19, la continuación de la historia del mundo post-apocalíptico se estrenó en el 2021, pero ahora estará disponible para los suscriptores de Netflix. Esta segunda edición muestra a los miembros restantes de la familia Abbott ahora que descubrieron una forma de luchar en contra de los insectos gigantes que te identifican a través del sonido.

3. “Queenmaker”

Estreno: 14 de abril de 2023

“Queenmaker” es una serie coreana original de Netflix que nos hace acordar a lo mejor de “House of Cards” y “Mrs. America”. El drama tiene a dos mujeres protagonistas que han tenido que luchar y trabajar de diferentes formas. Hwang Do He es una exitosa empresaria que resulta invaluable para su conglomerado. Mientras tanto, Oh Seung Sook es una abogada más sencilla que trabaja como líder en diferentes sindicatos y asociaciones de trabajadoras. No obstante, ahora Do He se propone convertir a Seung Sook en alcaldesa de Seúl, y no parará hasta conseguirlo.

4. “Bronca”

Estreno: 6 de abril de 2023

¿Glenn de “The Walking Dead” revivió en una tragicomedia asiática? Bueno, en realidad es Steven Yeun quien protagoniza “Bronca” (“Beef” en inglés) junto a Ali Wong. La nueva serie de Netflix gira en torno a ellos, cuyas vidas se cruzan en un accidente de autos y las frustraciones personales harán que todo escale, ocasionando situaciones muy divertidas. Cabe mencionar que una de las empresas productoras es A24, que recientemente se llevó los premios más importantes de los Óscars 2023 con “Todo en todas partes al mismo tiempo” y “La ballena”.

5. “Chupa”

Estreno: 7 de abril de 2023

En un principio, “Chupa” parece ser una película de terror con una leyenda urbana mexicana que iba a perseguir a unos niños. Sin embargo, Jonás Cuarón y el resto de su equipo optó por convertir al Chupacabras en una criatura adorable que unos adolescentes deberán proteger de aquellos que quieran explotar su poder.

6. “La firma”

Estreno: 4 de abril de 2023

Si estás buscando un nuevo reality show que te aporte algo ligero, pero entretenido, “La firma” podría ser la opción para ti, sobre todo si eres un fanático de la música urbana. El programa de concurso reúne a jóvenes artistas de diferentes países que deberán impresionar a jurados como Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Yandel para ganarse la firma del contrato que podría impulsar sus carreras.

7. “Ghost Rider: El vengador fantasma”

Estreno: 1 de abril de 2023

“Ghost Rider: El vengador fantasma” (“Ghost Rider” en su título original) es un clásico del 2007 que tiene como protagonista a Nicolas Cage como el famoso Johnny Blaze, uno de los antihéroes de Marvel con mejor estilo. El doble de motocicleta vendió su alma para salvar la vida de alguien amado, ahora tiene la capacidad de convertirse en una calavera en llamas que actúa como justiciero nocturno.

8. “Caracortada”

Estreno: 1 de abril de 2023

“Caracortada” (“Scarface” en inglés) también es otro clásico que se suma a la plataforma de streaming para mayor comodidad de los usuarios. Probablemente, ya hayas visto la historia del ascenso y caída del mafioso Tony Montana (Al Pacino), si no lo has hecho, te recomendamos que separes 170 minutos de tu tiempo para este gran filme dirigido por Brian De Palma.

OTRAS SERIES QUE SE ESTRENAN EN ABRIL 2023 EN NETFLIX

“Un marinero en la guerra” llega el 2 de abril de 2023

“VINLAND SAGA” Temporada 2 llega el 3 de abril de 2023

“Shin, abogado de divorcios” llega el 8 de abril de 2023

“Un hombre de Florida” llega el 13 de abril de 2023

“Obsesión” llega el 13 de abril de 2023

“The Real Housewives of Beverly Hills” Temporada 8 llega el 15 de abril de 2023

“Keeping Up with the Kardashians” Temporada 13 llega el 15 de abril de 2023

“Workin’ Moms” Temporada 7 llega el 26 de abril de 2023

“El amor después del amor” llega el 26 de abril de 2023

“Sweet Tooth” Temporada 2 llega el 27 de abril de 2023

“Bienvenidos a Edén” Temporada 2 llega en algún momento de abril de 2023

(Foto: Netflix)

OTRAS PELÍCULAS QUE SE ESTRENAN EN ABRIL 2023 EN NETFLIX