La serie “Monster: The Ed Gein Story” aterrizó en Netflix este octubre y ya se ha convertido en una de las producciones más comentadas del año por su enfoque humano y perturbador sobre uno de los asesinos más infames de Estados Unidos. Con Charlie Hunnam como protagonista, la tercera entrega de la antología de Ryan Murphy busca desentrañar al hombre detrás del mito y los horrores que inspiraron películas icónicas del género.

El estreno coincide con el creciente interés del público en los crímenes reales que marcaron la cultura popular. La historia de Ed Gein, el “Carnicero de Plainfield”, vuelve a generar conversaciones no solo por la brutalidad de sus actos, sino por el análisis psicológico que plantea Murphy junto a Ian Brennan, responsables también de “Dahmer”. A continuación, los datos claves sobre su muerte y entierro.

¿DÓNDE ESTÁ ENTERRADO ED GEIN EN LA VIDA REAL?

Ed Gein descansa en el Cementerio de Plainfield, Wisconsin, en una tumba sin nombre junto a su madre Augusta y su hermano Henry. Tras su muerte el 26 de julio de 1984, a los 77 años, a causa de insuficiencia respiratoria como consencuencia por cáncer de pulmón, el lugar se ha convertido en un punto de peregrinaje para seguidores del true crime y curiosos de la cultura pop. La lápida original fue parcialmente destruida y fragmentos llegaron a ser robados por visitantes, lo que llevó a las autoridades a mantenerla sin identificación para minimizar actos de vandalismo.

El actor británico Charlie Hunnam, quien protagoniza “Monster: The Ed Gein Story”, reveló que visitó la tumba real de Gein dos días después de finalizar el rodaje: “Sentí que debía despedirme. No sentí nada especial, solo que el viaje había terminado”. Una declaración que resume el peso psicológico del papel más oscuro de su carrera.

¿CÓMO VER “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

“Monster: The Ed Gein Story”, protagonizada por Charlie Hunnam, Laurie Metcalf y Suzanna Son, ya está disponible en Netflix desde el 3 de octubre de 2025. La serie de ocho episodios se adentra en la mente del criminal y explora el legado cultural que lo convirtió en emblema del terror moderno.