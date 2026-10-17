Tras el éxito de “Woo, una abogada extraordinaria”, drama surcoreana que fue protagonizada por Park Eun-bin, estableció el récord de mayor audiencia en la historia de ENA y se posicionó en el Top 10 de Netflix, la historia de la brillante y talentosa abogada que demuestra que puede ser una excelente litigante a pesar de los prejuicios sociales hacia el trastorno del espectro autista (TEA) regresa a las pantallas en una versión japonesa. Se trata de “Minami, una abogada extraordinaria” (“Extraordinary Attorney Minami” en inglés y “Minamida Minami Bengoshi wa Tensaihada” en su idioma original).

El drama protagonizado por Mana Ashida promete mantener la esencia conmovedora, optimista y humana del éxito de 2022, pero adaptada al contexto social, legal y cultural de Japón. Además, asegura un balance perfecto entre la comedia ligera, el drama judicial y sutiles toques de romance.

“Minami, una abogada extraordinaria”, dirigida por Kôji Hora, Yoshishige Miyake, Hiroyuki Nakata y Yuka Yasukawa a partir del guion de Shigenori Tanabe, cuenta con un reparto conformado por Mana Ashida, Fumiya Takahashi, Kanata Hosoda, Kami Hiraiwa, Akihiro Kakuta, Makiya Yamaguchi, Shiori Kubo, Rinka Kakihara y Sakura Takeuchi.

Mana Ashida es la protagonista de la serie japonesa "Minami, una abogada extraordinaria", el remake de la serie surcoreana que llega a Netflix el 19 de octubre (Foto: Kansai TV)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MINAMI, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”?

El primer episodio de “Minami, una abogada extraordinaria” se estrenará el 19 de octubre de 2026 en Netflix, que se encarga de la distribución internacional del drama que en Japón se emitirá en Fuji TV. Mientras que el resto de capítulos se emitirá cada lunes.

Por lo tanto, para ver la nueva serie japonesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “EXTRAORDINARY ATTORNEY MINAMI”?

La primera temporada de “Minami, una abogada extraordinaria”, producida por la compañía Kansai TV, tiene 10 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE LOS CAPÍTULOS DE “EXTRAORDINARY ATTORNEY MINAMI”

Episodio 1: 19 de octubre de 2026

Episodio 2: 26 de octubre de 2026

Episodio 3: 2 de noviembre de 2026

Episodio 4: 9 de noviembre de 2026

Episodio 5: 16 de noviembre de 2026

Episodio 6: 23 de noviembre de 2026

Episodio 7: 30 de noviembre de 2026

Episodio 8: 7 de diciembre de 2026

Episodio 9: 14 de diciembre de 2026

Episodio 10: 21 de diciembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “EXTRAORDINARY ATTORNEY MINAMI”?

Países Horario Estados Unidos 5:00 a.m. (PT) / 8:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. España 3:00 p.m.

TRÁILER DE “EXTRAORDINARY ATTORNEY MINAMI”

SINOPSIS DE “MINAMI, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Fuji TV, “Extraordinary Attorney Minami” sigue a “Minamida Minami, una abogada novata con una memoria prodigiosa y una perspectiva única del mundo. Tras graduarse con honores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio y obtener la máxima puntuación en el examen de abogacía, Minami sigue luchando por encontrar un bufete que la contrate debido a los prejuicios relacionados con el trastorno del espectro autista.

Finalmente, se une al prestigioso bufete Hirokawa & Howard, donde comienza a asumir casos difíciles junto a sus compañeros.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MINAMI, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”

Mana Ashida como Minami Minamida

Fumiya Takahashi como Minato Funai

Kanata Hosoda como Takuma Himi

Kami Hiraiwa como Nagisa Hirokawa

Akihiro Kakuta como Makoto Minamida

Makiya Yamaguchi como Kengo Miyaji

Shiori Kubo como Koharu Asahi

Rinka Kakihara como Ririi Enrii

Sakura Takeuchi como Kaede Tsuchimura