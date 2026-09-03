Ryan Reynolds y Kenneth Branagh son los protagonistas de la comedia de acción "Mayday", que se estrena este 4 de septiembre (Foto: Apple TV)
Ryan Reynolds y Kenneth Branagh son los protagonistas de la comedia de acción "Mayday", que se estrena este 4 de septiembre (Foto: Apple TV)
Redacción Mix
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El teniente Troy “Assassin” Kelly (Ryan Reynolds), piloto de la Marina de los Estados Unidos, sufre un accidente en medio de una misión secreta y termina atrapado en líneas enemigas en “Mayday”, nueva . Para escapar del territorio hostil, Troy debe formar una alianza con Nikolai Ustinov (Kenneth Branagh), un excéntrico y rudo exagente de la KGB que es un gran aficionado a la cultura estadounidense. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto?

La comedia de acción de los productores de “Deadpool & Wolverine” cuenta con la dirección de Jonathan Goldstein y John Francis Daley, conocidos por “Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones” y “Noche de juegos”. Esta dupla también es responsable del guion de la divertida película.

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh son los protagonistas de “”, cinta que salta entre varios géneros y que le da un giro inesperado al thriller de espionaje. Maria Bakalova, Marcin Dorociński, David Morse, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi y Alex Ozerov también son parte del elenco.

Ryan Reynolds como Troy "Assassin" Kelly y Kenneth Branagh como Nikolai Ustinov en la comedia de acción "Mayday" (Foto: Apple TV)
Ryan Reynolds como Troy "Assassin" Kelly y Kenneth Branagh como Nikolai Ustinov en la comedia de acción "Mayday" (Foto: Apple TV)

SINOPSIS DE “MAYDAY”

, en “Mayday”, “cuando el impetuoso teniente de la Marina estadounidense Troy ‘Assassin’ Kelly (Reynolds) es enviado a una misión ultra secreta a territorio ruso en mitad de la Guerra Fría, la operación salta por los aires y lo deja atrapado tras las líneas enemigas.

Nikolai Ustinov (Branagh), un rudo ex agente de la KGB aficionado a la cultura de EE. UU lo encuentra, y Troy se da por muerto, pero entre ellos surge una insólita alianza que quizá permita a Troy escapar.

¿CÓMO VER “MAYDAY”?

, por lo tanto, para ver la nueva comedia de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MAYDAY”

REPARTO DE “MAYDAY”

  • Ryan Reynolds como Troy “Assassin” Kelly
  • Kenneth Branagh como Nikolai Ustinov
  • Maria Bakalova como Anna Ustinov
  • Marcin Dorociński como Alexander Volkov
  • David Morse como Harold Kelly
  • Lovell Adams-Gray
  • Clark Johnson
  • Alex Mallari Jr.
  • Louis Cancelmi
  • Alex Ozerov
Marcin Dorociński interpreta a Alexander Volkov en la comedia de acción "Mayday", dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Dale (Foto: Apple TV)
Marcin Dorociński interpreta a Alexander Volkov en la comedia de acción "Mayday", dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Dale (Foto: Apple TV)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “MAYDAY”?

Mayday”, que cuenta con David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Ryan Reynolds, Ashley Fox, Johnny Pariseau, Patrick Gooing, Jonathan Goldstein y John Francis Daley como productores, tiene una duración de 111 minutos, es decir, 1 hora y 51 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MAYDAY”?

El rodaje principal de “Mayday”, producida por las compañías Apple Studios, Skydance Media y Maximum Effort, comenzó en Montreal el 4 de marzo de 2024 y concluyó el 8 de mayo.

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