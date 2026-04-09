Reef Hawk (Keanu Reeves), un famoso actor de Hollywood, decide volver al mundo del espectáculo después de cinco años de “descanso”, pero un video de contenido cuestionable podría arruinar su gran regreso en “Outcome”. Por sugerencia de su abogado propone enmendar sus errores y reconciliarse con las personas a las perjudicó en el pasado para descubrir la identidad del chantajista. El problema es que la lista de las personas que lo odian es muy larga. ¿Cuándo se estrenará la nueva película de Apple TV?
Esta comedia negra fue dirigida, escrita y coproducida por Jonah Hill, quien “aporta una perspectiva única al viaje de Reef, un viaje a través del pasado que, a la vez que salvaje, espiritualmente purificador, nostálgico y revelador, le permite afrontar su pasado como única forma de salvar su futuro.”
“Outcome”, también escrito por Ezra Woods, cuenta con un elenco conformado por Keanu Reeves, Hill, Cameron Diaz, Matt Bomer, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Martin Scorsese, Atsuko Okatsuka, Roy Wood, Jr., Welker White, Kaia Gerber e Ivy Wolk.
SINOPSIS DE “OUTCOME”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV, “‘Outcome’ es una comedia negra que se centra en Reef Hawk (Reeves), una querida estrella de Hollywood que debe enfrentarse a sus demonios internos tras ser extorsionado con un misterioso vídeo que amenaza con destrozar su imagen y acabar con su carrera. Con el apoyo de sus amigos de toda la vida, Kyle (Diaz) y Xander (Bomer), y su abogado de crisis, Ira (Hill), Reef emprende un viaje de autodescubrimiento para enmendar sus errores con cualquiera a quien haya podido perjudicar, con la esperanza de identificar al chantajista.”
El tráiler muestra que luego de lidiar con sus adicciones, el protagonista está listo para volver. No obstante, un error del pasado lo obliga a reflexionar sobre las personas que lo odian y las razones por las que lo hacen. Junto a su abogado reúne a un gabinete de crisis para hacer frente al asunto.
¿CÓMO VER “OUTCOME”?
“Outcome” se estrenará el viernes 10 de abril de 2026 en Apple TV, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
TRÁILER DE “OUTCOME”
REPARTO DE “OUTCOME”
- Keanu Reeves como Reef Hawk
- Jonah Hill como Ira Slitz
- Cameron Diaz como Kyle
- Matt Bomer como Xander
- Cary Christopher
- David Spade como Buddy
- Laverne Cox como Virginia Allen Green
- Kaia Gerber como Oksana
- Roy Wood Jr. como Reverend Leondrus Carter
- Susan Lucci como Dinah Hawk
- Atsuko Okatsuka como Unis Kim
- Martin Scorsese como Richie “Red” Rodriguez
- Welker White como Savannah
- Ivy Wolk
- Drew Barrymore
- Van Jones
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “OUTCOME”?
“Outcome”, que cuenta con Jonah Hill, Matt Dines y Ali Goodwin como productores, tiene una duración de 84 minutos, es decir, 1 hora y 24 minutos.
¿CUÁNDO SE GRABÓ “OUTCOME”?
La fotografía principal de “Outcome”, producida por Apple Studios y Strong Baby Productions, comenzó el 20 de marzo de 2024.