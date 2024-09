¡Cuba tiene representante en Miss Universo! Se trata de Marianela Ancheta, quien se coronó la mujer más hermosa de este país, por lo que su nación regresa al certamen después de 57 años. “Estar aquí, es un recordatorio de que todo lo que soñamos está al alcance si damos el primer paso. Hoy me agradezco, por no rendirme y por recordarme siempre que soy capaz de más de lo que imagino (…). Quiero ser una voz para aquellos que no la tienen. Quiero ser un reflejo de la resiliencia cubana”, señaló la reina de belleza. Pero, ¿quién es ella? En esta nota, te lo contamos.

Cabe mencionar que la prohibición para que el país insular participe en Miss Universo se dio en 1960, año en el que llegó al poder Fidel Castro, al inicio como primer ministro y luego como presidente. Aunque esto dejó sin representante a dicha nación, en Miami se creó el Miss Cuba Free, un concurso patrocinado por la comunidad del exilio político, en el que participaban cubanas residentes en dicha ciudad que posteriormente competían en Miss Universo. Elina Salavarría de Mora fue la última en ir al más importante certamen de belleza en 1967.

Marianela Ancheta luciendo radiante con su corona (Foto: Miss Cuba)

1. DATOS QUE DEBES CONOCER DE MARIANELA ANCHETA

Nombre completo: Marianela Ancheta

Marianela Ancheta Lugar de nacimiento: Villa Clara, Cuba

Villa Clara, Cuba Nacionalidad: Cubana

Cubana Representante de: Región Central

Región Central Residencia: Miami

Miami Cumpleaños: 10 de marzo

10 de marzo Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 31 años

31 años Instagram: @marianelaancheta

2. CONOCE BREVEMENTE QUIÉN ES MARIANELA ANCHETA

Marianela Ancheta es la actual Miss Cuba, quien representará a su país en Miss Universo 2024, a realizarse en noviembre próximo en México. Ella es la primera reina cubana que concursará en Miss Universo desde 1967.

La publicación que hizo para agradecer por un año más de vida y los saludos que le enviaron (Foto: Marianela Ancheta / Instagram)

3. RECUERDA CON AMOR SUS ORÍGENES

Tras ser coronada Miss Cuba 2024, Ancheta no olvida sus orígenes. “Que sentimiento tan lindo se siente cuando me pongo mi banda. Me recuerda del pequeño pueblito de dónde vengo, de mi casa de madera que se mojaba por dentro cuando llovía y de todo lo que he tenido que pasar en la vida para llegar hasta donde estoy hoy. Gracias a todas las personas que me apoyan incondicionalmente”, señaló en su cuenta de Instagram.

4. UNA VIDA DIFÍCIL EN CUBA

Marianela también recordó lo complicado que fue vivir en Cuba desde que era muy pequeña: “Cuando tenía que caminar cuadras y cuadras cargando bolsas, cajas de agua para tomar y las manos me dolían y se me ponían moradas de lo tanto que pesaban”, recordó en sus redes sociales.

"La mujer cubana encarna la valentía y la resiliencia en su máxima expresión. En cada desafío, demostramos una fuerza inquebrantable y una esperanza que ilumina el camino hacia nuestro futuro. Es tiempo de demostrar ante el universo nuestra fortaleza y espíritu indomable", escribió en julio de 2024

5. DEJA SU PAÍS

Llegar a Estados Unidos fue un camino complicado para la reina de belleza, pero su decisión de seguir adelante para un mejor futuro la hicieron ser más fuerte; por tanto, agradece al país norteamericano por haberse convertido en su nuevo hogar y por las puertas que le abrió, aunque siempre lleva en el corazón a Cuba.

6. SE DESEMPEÑA COMO MODELO

El porte y la belleza de Marianela Ancheta la han llevado a ser una modelo muy cotizada en EE.UU., donde luce diversos diseños de prendas. Su mira y alegría cautivan a todos.

Gracias a su destacada carrera como modelo, ella sabe lo que es posar y enamorar en las tomas fotográfica (Foto: Marianela Ancheta / Instagram)

7. TIENE SU LÍNEA DE PRODUCTOS DE BELLEZA

La joven fundó su propia línea de productos para el cuidado de la piel llamado Arma Face. “Este proyecto ha sido una de las cosas que más he disfrutado hacer en mi vida. Abrazar cada etapa de nuestro camino nos enseña a valorar la vida en todas sus formas. Disfrutemos del proceso porque en él encontramos la esencia de quiénes somos”, escribió el 31 de agosto, al cumplir su primer año.

8. LE ENCANTA LOS EJERCICIOS

Para tener esa envidiable figura, Ancheta es muy estricta con su rutina de ejercicios y alimentación. En sus redes sociales se aprecian fotos y videos de su trabajado cuerpo.